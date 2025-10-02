Polski napastnik się nie zatrzymuje. Kolejny gol w Lidze Europy (WIDEO)

W 56. minucie Panathinaikos wykonywał rzut rożny. Dośrodkował Tete, a Świderski wygrał walkę o pozycję i mocnym strzałem głową trafił do siatki.

To jego drugi gol w tej edycji Ligi Europy.

Pierwszą bramkę zdobył w pierwszej kolejce, kiedy rywalem Panathinaikosu było szwajcarskie Young Boys. Grecy wygrali 4:1.