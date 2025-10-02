Polski napastnik się nie zatrzymuje. Kolejny gol w Lidze Europy (WIDEO)

Karol Świderski po raz kolejny błysnął w fazie ligowe Ligi Europy. Polski napastnik wpisał się na listę strzelców w meczu z Go Ahead Eagles.

W 56. minucie Panathinaikos wykonywał rzut rożny. Dośrodkował Tete, a Świderski wygrał walkę o pozycję i mocnym strzałem głową trafił do siatki.

 

To jego drugi gol w tej edycji Ligi Europy.

 

Pierwszą bramkę zdobył w pierwszej kolejce, kiedy rywalem Panathinaikosu było szwajcarskie Young Boys. Grecy wygrali 4:1.

 

