Polskie kluby już się obłowiły. A to dopiero początek. Miliony od UEFA czekają

Za każdą rozegraną rundę eliminacji kluby otrzymują po 175 tysięcy euro. Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok rozpoczęły zmagania od drugiego szczebla, więc zainkasują po 525 tysięcy. Legia Warszawa musiała wyeliminować o jednego rywala więcej, więc zarobiła 700 tys. euro.

Kolejne wpływy pochodzić będą już z budżetu tzw. scentralizowanej części rozgrywek. Od początku ubiegłego sezonu opiewa on na 3,317 miliarda euro, przy czym większość - 2,467 mld - trafia do uczestników Ligi Mistrzów i Superpucharu UEFA. Kluby występujące w Lidze Europy otrzymują łącznie 564 mln, a te z Ligi Konferencji - 285 mln.

Wszyscy uczestnicy fazy ligowej LK już mogą dopisać do klubowych budżetów premię 3,17 mln euro. Kolejne środki mogą zdobyć według następujących stawek: 400 tys. euro za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis, wielokrotność 28 tysięcy euro zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za ostatnie miejsce 28 tys., za pierwsze - 36 x 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16.

Awans do barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

Kluby mają też prawa do wpływów z tytułu tzw. value pillar. Jego wysokość częściowo zależy od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski.

W obu przypadkach tworzone są osobne rankingi i obowiązuje system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma x, z przedostatniego - 2x itd., aż do tej pierwszej lokaty - 36x. W Lidze Konferencji wypłaty z tytułu „value pillar” rozdysponowane będą z puli 57 mln euro.

W poprzednim sezonie z tytułu występów w LK Legia łącznie zarobiła ponad 11 mln, a Jagiellonia - ponad 10 mln euro, z czego w granicach dziewięciu milionów ze względu na wyniki osiągnięte na boisku. Oba zespoły dotarły do ćwierćfinału rywalizacji, którą wygrała Chelsea Londyn.

W czwartek wszystkie cztery polskie zespoły zainaugurują występy w fazie ligowej (zasadniczej). Do 18 grudnia rozegrają po sześć spotkań. Jeśli awansują do kolejnych rund - baraży o 1/8 finału bądź bezpośrednio do tego etapu - kontynuować będą rywalizację wiosną 2026.

Finał tej edycji zaplanowano na 27 maja 2026 w Lipsku.

JŻ, PAP