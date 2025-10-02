PGE Projekt Warszawa - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Drużyna ze stolicy od 2003 roku nieprzerwanie rywalizuje w rozgrywkach PLS/PlusLigi pod różnymi szyldami (AZS Politechnika Warszawska, Onico Warszawa, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Projekt Warszawa). Od kilku lat regularnie plasuje się w czołówce, największe sukcesy to srebrny (2019) oraz trzy brązowe medale (2021, 2024, 2025) mistrzostw Polski. Na złoto Warszawa czeka od 1986 roku. Od sukcesu Legii minie niebawem czterdzieści lat, czy Projekt uczci tę rocznicę, przywracając stolicy mistrzowski tytuł?

Zobacz także: PlusLiga. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Siatkarze wracają na ligowe parkiety

W zespole Projektu, po wywalczeniu trzeciego miejsca w poprzednim sezonie, zaszły spore zmiany. Kapitan drużyny Andrzej Wrona oraz Jakub Kowalczyk zakończyli sportowe kariery. Z klubem rozstali się też m.in. atakujący Bartłomiej Bołądź, oraz grający na przyjęciu Artur Szalpuk i Tobias Brand. Hitem transferowym było pozyskanie Bartosza Bednorza, drużynę wzmocnił też m.in. doświadczony środkowy Karol Kłos.

W klubie doszło do zmiany trenera. Z Projektem pożegnał się Piotr Graban, który prowadził tę drużynę od listopada 2022 roku. Zastąpił go fiński szkoleniowiec Tommi Tiilikainen.

Kto zagra w PGE Projekcie Warszawa w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? PGE Projekt Warszawa – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: