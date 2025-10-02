Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (SKRÓT MECZU)

Piłka nożna

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova to mecz w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Obejrzyj skrót meczu Raków - Universitatea.

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (SKRÓT MECZU)
fot. PAP
Marek Papszun

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

 

Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe.

Raków - Universitatea. Skrót meczu

W pierwszej kolejce fazy ligowej LK Raków Częstochowa zmierzy się z rumuńską Universitateą. Tuż po zakończeniu spotkania zamieścimy w powyższym tekście skrót tego meczu.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWASKRÓT MECZUUNIVERSITATEA CRAIOVA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Samsunsporem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 