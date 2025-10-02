Robert Lewandowski nie zagra na Camp Nou! Barcelona ma spory kłopot

Piłka nożna

Barcelona ogłosiła w czwartek, że zaplanowany na 21 października mecz z Olympiakosem Pireus w 3. kolejce Ligi Mistrzów zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys. Hiszpański klub wciąż nie uzyskał bowiem wymaganych zezwoleń na ponowne otwarcie Camp Nou.

  • FC Barcelona wciąż stara się o pozwolenia na otwarcie Spotify Camp Nou
  • Klub wnioskował o powrót na stadion na mecz z Realem Sociedad z ograniczoną pojemnością
  • Władze miejskie i straż pożarna nie zgodziły się na otwarcie stadionu ze względów bezpieczeństwa
  • Barcelona przegrała mecz Ligi Mistrzów z PSG na Stadionie Olimpijskim
  • Drużyna korzysta ze Stadionu Olimpijskiego od sierpnia 2023 z powodu remontu Camp Nou
  • Klub nie podał jeszcze oficjalnie stadionu na mecz z Gironą
  • Barcelona rozgrywała mecze ligowe również na obiekcie treningowym Estadi Johan Cruyff

W oświadczeniu wyjaśniono, że klub „kontynuuje prace nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na otwarcie Spotify Camp Nou” w najbliższych dniach.

 

Mistrzowie Hiszpanii, w których barwach występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, wnioskowali o powrót na swój stadion na ligowy mecz 28 września z Realem Sociedad (zwycięstwo 2:1), z tymczasową pojemnością wynoszącą 27 000 miejsc. Jednak zarówno władze miejskie, jak i straż pożarna nie wyraziły zgody, powołując się na względy bezpieczeństwa. To oznaczało kolejne opóźnienie związane z ponownym otwarciem Camp Nou.

 

W środę piłkarze Barcelony podejmowali na Stadionie Olimpijskim Paris Saint-Germain w 2. kolejce Ligi Mistrzów i przegrali z obrońcą trofeum 1:2.

 

„Duma Katalonii” korzysta z tego obiektu od sierpnia 2023, kiedy ruszył remont Camp Nou.

 

18 października, trzy dni przed meczem z Olympiakosem, Barcelona podejmie Gironę w hiszpańskiej ekstraklasie. Klub nie ogłosił jeszcze oficjalnie, na którym stadionie odbędzie się to spotkanie.

 

W tym sezonie Barcelona rozegrała również dwa mecze - z Valencią i Getafe w lidze - na swoim obiekcie treningowym Estadi Johan Cruyff, który może pomieścić tylko sześć tysięcy kibiców.

