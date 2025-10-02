Sensacyjne doniesienia! Adam Nawałka wróci do PKO BP Ekstraklasy?

Nawałka już zawsze będzie kojarzony z owocną pracą w polskiej kadrze, którą prowadził z powodzeniem w latach 2013-2018. Był to najlepszy okres naszej reprezentacji w XXI wieku. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni dokonali historycznego zwycięstwa z Niemcami w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Potem na tej imprezie dotarli do ćwierćfinału, w którym przegrali dopiero po rzutach karnych z późniejszym triumfatorem - Portugalią.

Za kadencji 67-latka Polska w sierpniu 2017 roku uplasowała się na historycznym piątym miejscu w rankingu FIFA. Awansowała również na mundial w Rosji, ale tam nie wyszła z grupy. I to właśnie po tym niepowodzeniu Nawałka podał się do dymisji.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Samsunsporu już wygrywał z Legią. "Wspaniałe wspomnienia"

Były piłkarz długo nie pozostawał bez pracy. Przed sezonem 2018/2019 zatrudnił go Lech Poznań, ale jego przygoda z "Kolejorzem" potrwała raptem kilka miesięcy. I od tamtej pory, mimo regularnych spekulacji medialnych odnośnie jego powrotu do kadry przy okazji każdej zmiany selekcjonera, pozostaje bezrobotny.

Teraz "Express Ilustrowany" donosi, że Nawałka znalazł się na radarze Widzewa Łódź. Zatrudnienie doświadczonego trenera ma być jednym z elementów ambitnego planu nowego właściciela czterokrotnych mistrzów Polski, Roberta Dobrzyckiego.

Nawałka, mimo nieudanej przygody w Poznaniu, wcześniej zbierał dobre recenzje za pracę w Górniku Zabrze w latach 2010-2013, z którym awansował do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei w sezonie 2000/2001 zdobył mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków.

Widzew po dziesięciu meczach tego sezonu zajmuje 12. miejsce w tabeli z bilansem trzech zwycięstw, remisu i aż sześciu porażek.

Polsat Sport