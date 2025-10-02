Trzy na cztery! Tak zagrały polskie zespoły w Ligi Konferencji

W Poznaniu Luis Palma w 13. minucie otworzył wynik meczu, strzelając z kilkunastu metrów obok słupka. Honduranin wkrótce zaliczył asystę, gdy po jego strzale ponownie niefortunna interwencja przytrafiła się bramkarzowi gości, a kiks Niklasa Hedla wykorzystał Mikael Ishak. Szwedzki napastnik jeszcze przed przerwą mógł podwyższyć wynik, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Jednak trzeciego gola jeszcze w pierwszej połowie zdobył dla mistrza Polski Nigeryjczyk Taofeek Ismaheel.

Lider ligi austriackiej po przerwie śmielej zaatakował, czego efektem było trafienie Czarnogórca Andrija Radulovica. Wynik na 4:1 ustalił w 77. minucie wprowadzony w drugiej połowy do gry Szwed Leo Bengtsson.

- To był nasz najlepszy mecz w tym sezonie - ocenił na konferencji prasowej trener poznaniaków Niels Frederiksen.

Z polskiego kwartetu teoretycznie najsłabszego rywala miała na inaugurację Jagiellonia. Białostoczanie mieli przewagę od pierwszego gwizdka sędziego, ale Hamrun Spartans z Malty bronił się z dużym szczęściem. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca dwukrotnie umieścili piłkę w siatce gości, ale po analizach VAR sędzia ich nie uznał. Za pierwszym razem dopatrzył się faulu, a później pozycji spalonej.

Honor "Jagi" uratował Hiszpan Jesus Imaz, który w 57. minucie trafił z narożnika pola karnego. Ostatnie pół godziny ambitni przyjezdni grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Josepha Mbonga, ale wynik już się nie zmienił.

W Warszawie trener Edward Iordanescu kompletnie zaskoczył, wystawiając zupełnie inny skład (z wyjątkiem bramkarza) w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania z Pogonią Szczecin (1:0). Szósty zespół tureckiej ekstraklasy - Samsunspor - wykorzystał pierwszy błąd defensywy legionistów. Szybki skrzydłowy, Holender mający kongijskie korzenie, Anthony Musaba w 10. minucie przebiegł z piłką pół boiska i nie dał szans Kacprowi Tobiaszowi.

Gospodarze po stracie gola ruszyli z dużym animuszem do ataków, w drugiej połowie długimi chwilami nie schodzili z połowy rywala, ale brakowało wykończenia akcji. Po rzucie rożnym rosły Mileta Rajovic zdołał pokonać bramkarza, ale arbiter dopatrzył się pozycji spalonej. Rezultat już się nie zmienił i Legia jako jedyna z polskich klubów rozpoczęła kampanię od porażki, nie wykorzystując atutu własnego boiska.

Raków w roli gospodarza wystąpił w Sosnowcu. Trener Marek Papszun szybko musiał zweryfikować taktykę w konfrontacji z rumuńską Universitateę Krajowa, bowiem z powodu kontuzji gry już po 20 minutach nie mógł kontynuować Hiszpan Ivi Lopez.

Częstochowianie prowadzenie uzyskali zaraz po zmianie stron - Tomasz Pieńko skorzystał na zamieszaniu w polu karnym i posłał piłkę w środek bramki. Kilka minut później środkowy obrońca gości Vladimir Screciu ukarany został czerwoną kartką i Raków mógł kontrolować wydarzenia na boisku. W 80. minucie drugiego gola strzelił z dystansu Oskar Repka.

Wyniki polskich zespołów w pierwszej kolejce Ligi Konferencji:

Lech Poznań - Rapid Wiedeń 4:1 (3:0)

Bramki: Luis Palma 13, Mikael Ishak 21, Taofeek Ismaheel 45+2, Leo Bengtsson 77 - Andrija Radulović 64.

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans FC 1:0 (0:0)

Bramka: Jesus Imaz 57.

Legia Warszawa - Samsunspor 0:1 (0:1)

Bramki: Anthony Musaba 10.

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova 2:0 (0:0)

Bramki: Tomasz Pieńko 47, Oskar Repka 80.

PAP