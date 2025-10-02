Tabela Ligi Europy na żywo

Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

