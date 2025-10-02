Tabela Ligi Konferencji na żywo. Na którym miejscu Legia, Jagiellonia, Lech i Raków?
Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa czwartkowymi meczami u siebie rozpoczną udział w fazie ligowej (zasadniczej) piłkarskiej Ligi Konferencji. Jak wygląda tabela Ligi Konferencji na żywo?
Polska jest jedynym krajem, który wprowadził aż cztery drużyny do Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.
Nikt inny nie ma w fazie zasadniczej LK nawet trzech przedstawicieli. Natomiast po dwóch - Cypr (Omonia Nikozja, AEK Larnaka), Czechy (Sparta Praga, Sigma Ołomuniec), Irlandia (Shamrock Rovers, Shelbourne) oraz Ukraina (Szachtar Donieck, Dynamo Kijów).
Program czwartkowych meczów 1. kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji:
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (godz. 18.45)
Lech Poznań - Rapid Wiedeń (18.45)
Dynamo Kijów - Crystal Palace (18.45)
FC Lausanne-Sport - Breidablik (18.45)
FC Noah Erywań - HNK Rijeka (18.45)
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps (18.45)
KuPS Kuopio - Drita Gnjilane (18.45)
Omonia Nikozja - FSV Mainz (18.45)
Rayo Vallecano - Shkendija Tetowo (18.45)
Legia Warszawa - Samsunspor (21.00)
Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa (21.00)
Aberdeen - Shachtar Donieck (21.00)
Sparta Praga - Shamrock Rovers (21.00)
Fiorentina - Sigma Ołomuniec (21.00)
AEK Larnaka - AZ Alkmaar (21.00)
NK Celje - AEK Ateny (21.00)
Shelbourne FC - BK Haecken (21.00)
Slovan Bratysława - Strasbourg (21.00)
