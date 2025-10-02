Polska jest jedynym krajem, który wprowadził aż cztery drużyny do Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Nikt inny nie ma w fazie zasadniczej LK nawet trzech przedstawicieli. Natomiast po dwóch - Cypr (Omonia Nikozja, AEK Larnaka), Czechy (Sparta Praga, Sigma Ołomuniec), Irlandia (Shamrock Rovers, Shelbourne) oraz Ukraina (Szachtar Donieck, Dynamo Kijów).

Program czwartkowych meczów 1. kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji:

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (godz. 18.45)

Lech Poznań - Rapid Wiedeń (18.45)

Dynamo Kijów - Crystal Palace (18.45)

FC Lausanne-Sport - Breidablik (18.45)

FC Noah Erywań - HNK Rijeka (18.45)

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps (18.45)

KuPS Kuopio - Drita Gnjilane (18.45)

Omonia Nikozja - FSV Mainz (18.45)

Rayo Vallecano - Shkendija Tetowo (18.45)

Legia Warszawa - Samsunspor (21.00)

Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa (21.00)

Aberdeen - Shachtar Donieck (21.00)

Sparta Praga - Shamrock Rovers (21.00)

Fiorentina - Sigma Ołomuniec (21.00)

AEK Larnaka - AZ Alkmaar (21.00)

NK Celje - AEK Ateny (21.00)

Shelbourne FC - BK Haecken (21.00)

Slovan Bratysława - Strasbourg (21.00)

TABELA I WYNIKI LIGI KONFERENCJI

Tabela Ligi Konferencji na żywo. Na którym miejscu Legia, Jagiellonia, Lech i Raków?