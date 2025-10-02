Ten głos siatkarscy kibice znają doskonale! Komentator stanie przed nowym wyzwaniem

Marek Magiera pochodzi z Częstochowy, a jego związki z Rakowem sięgają kilkudziesięciu lat. Z klubem tym związany był również jego brat - Jacek Magiera, były piłkarz, a obecnie trener. Komentator Polsatu Sport zajmuje się głównie siatkówką, ale teraz będzie miał okazję skomentować mecz Rakowa w Lidze Konferencji.

Zobacz także: 342 mecze LK i LE w sportowych kanałach Polsatu i streamingu Polsat Box Go

– To mój telewizyjny debiut w meczu Rakowa. Radiowy był już trzydzieści lat temu, gdy pracowałem w lokalnej rozgłośni i komentowałem mecze Rakowa. Pierwszy był w Płocku, gdzie Raków wygrał z Petrochemią 1:0. Mam nadzieję, że dziś też wygra – przyznał Marek Magiera.

W Polsacie Sport komentował już mecze piłki nożnej, ale możliwość skomentowania meczu Rakowa będzie dla niego sporym wydarzeniem.

– Ekscytacja jest dokładnie ta sama. Nie spodziewałem się, że trzydzieści lat po tym debiucie radiowym, debiut telewizyjny w meczu Rakowa będzie mnie tak ekscytował. Nie mogę się doczekać – zaznaczył.

Jaka jest różnica między komentowaniem meczów siatkarskich i piłki nożnej?

– Zasadnicza różnica jest taka, że założyłem koszulkę termiczną pod koszulę, bo myślałem, że będziemy siedzieli na zewnątrz. Stadion jest jednak tak przygotowany, że mamy tu kabinę komentatorską. Ale niech nas rozgrzeją piłkarze Rakowa – dodał redaktor Magiera, typując wynik 2:0 dla ekipy z Częstochowy.

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Universitatea Craiova w czwartek 2 października o godzinie 20.50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

RM, Polsat Sport