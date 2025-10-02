To oni popsuli piłkarskie święto. Mecz z Realem padł ofiarą oszustów

Był to dopiero drugi przypadek, gdy klub z leżącego w 88 procentach na terytorium Azji, choć zrzeszonego w UEFA Kazachstanu dostał się do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów UEFA (pierwszy raz do elitarnego grona zakwalifikował się w sezonie 2015/2016 stołeczny klub FK Astana).

To spowodowało, że zainteresowanie biletami na mecz było ogromne – w liczącym niewiele ponad 20 mln mieszkańców kraju co najmniej kilkaset tysięcy chciało zobaczyć na własne oczy drużynę Realu Madryt, z którym los zetknął miejscowy klub Kajrat w fazie ligowej rozgrywek.

Internetowa sprzedaż biletów rozpoczęła się 23 września o godzinie 17.00 czasu lokalnego. Wprowadzono ścisłe zasady – każdy mógł nabyć maksymalnie dwa bilety, przy czym konieczne było podanie numeru identyfikacyjnego (odpowiednika polskiego PESEL) lub danych paszportowych, które następnie sprawdzano przy wejściu.

Ceny wahały się od 30 tysięcy tenge (ok. 200 zł) za najtańsze miejsca do 250 tysięcy (ok 1650 zł) za bilety w najlepszych sektorach. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Chętnych do nabycia biletów od pierwszych minut było ponad 200 tys., choć stadion w Ałmatach może pomieścić 23 tys. widzów.

Serwery zostały przeciążone, a wielu kibiców mimo posiadania potwierdzenia zakupu napotykało na problemy z aktywacją kodów QR. Ostatecznie cała pula została wyprzedana w mgnieniu oka.

Ogromny popyt stworzył idealną okazję oszustom, choć policja ostrzegała, że mogą się pojawić nielegalne „okazje” do zakupu biletów. Wejściówki oferowano w nieoficjalnych kanałach, często po zawyżonych cenach, w formie screenshotów lub wydruków z kodem QR. Ten sam kod sprzedawano wielokrotnie, a przy bramkach okazywało się, że działa tylko dla pierwszej osoby, która go użyła, co spowodowało, że nawet legalni nabywcy „pierwotnego” kodu QR nie dostali się na trybuny.

Chaos przy wejściu sprawił też, że w pewnej chwili bramki wejściowe zostały zamknięte, wskutek czego część posiadaczy prawidłowych biletów spóźniła się na mecz lub nie weszła wcale, co wywołało oburzenie i interwencje polityków. Atmosfera była napięta, a organizatorzy i władze miasta spotkały się z krytyką za zbyt słabe zabezpieczenia i brak kontroli nad nielegalnym rynkiem biletów.

Mecz zakończył się sromotną porażką gospodarzy, którzy ulegli renomowanemu rywalowi 0:5. Mimo to dla kazachskich kibiców możliwość zobaczenia piłkarzy Realu Madryt była świętem, choć gorzki niesmak związany z oszustwami przy sprzedaży biletów pozostał. Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną w Kazachstanie, a czynnie uprawia ją – według państwowych statystyk – ponad milion osób.

Powyższa statystyka nie uwzględnia jednak podziału na poszczególne odmiany piłki nożnej – tradycyjną jedenastoosobową, futsal oraz piłkę nożną sześcioosobową, zarządzaną przez istniejącą od 2017 roku Międzynarodową Federację Socca (Socca International Federation), zrzeszającą 68 reprezentacji narodowych. Ta ostatnia odmiana jest szczególnie popularna w Kazachstanie z uwagi na fakt, że reprezentacja tego kraju zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w rankingu światowym, wyprzedzając kolejno Brazylię, Polskę, Meksyk i Chorwację. W 2023 roku zdobyła mistrzostwo świata i Europy, rok później obroniła tytuł czempiona kontynentu. Dwukrotnie była wicemistrzem świata.

PAP