Udany powrót po kontuzji. Majchrzak w drugiej rundzie tysięcznika

29-letni Majchrzak, zajmujący obecnie 66. miejsce w światowym rankingu, nie miał większych problemów w starciu z plasującym się sześć lokat niżej Quinnem.

ZOBACZ TAKŻE: Federer nominowany do Galerii Sław. Groźni kontrkandydaci

Pojedynek trwał tylko 66 minut. Wprawdzie polski tenisista zanotował mniej asów od rywala (2-8), ale nie popełnił żadnego podwójnego błędu serwisowego (Amerykanin - trzy). Majchrzak ani razu nie stracił też swojego podania, a sam dwukrotnie przełamał młodszego o osiem lat przeciwnika.

To był drugi pojedynek tych zawodników i drugie zwycięstwo Polaka. Ich poprzednie starcie miało miejsce 2 lipca tego roku w 2. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, Majchrzak zwyciężył wówczas gładko 6:1, 6:4, 6:3.

Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 29. Nakashima, który na otwarcie miał tzw. wolny los.

Majchrzak spotkał się dotychczas dwukrotnie z tym 24-letnim tenisistą, z czego raz w fazie głównej. Uległ mu w 2022 roku po pięciosetowej walce w 1. rundzie wielkoszlemowego French Open. W tym samym roku przegrał z Amerykaninem w kwalifikacjach do turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie.

W Szanghaju nie występuje Hubert Hurkacz. 28-letni wrocławianin, zwycięzca tej imprezy w 2023 roku, nie wrócił jeszcze do zdrowia po operacji kolana sprzed ponad trzech miesięcy.

Kamil Majchrzak - Ethan Quinn 6:3, 6:4