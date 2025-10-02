Wraca Liga Konferencji. Przypominamy naj, naj, naj

Najwyższe w historii LK zwycięstwo odniosła w ubiegłorocznej fazie zasadniczej (ligowej) Chelsea Londyn. Późniejszy triumfator rozgrywek wygrał z zespoem Noah Erywań z Armenii 8:0 na Stamford Bridge. To jednocześnie jeden z czterech meczów, w których padło osiem goli.

Więcej bramek - dziewięć - kibice oglądali tylko w spotkaniu z dogrywką szwajcarskiego FC Lugano ze słoweńskim NK Celje (5:4).

Trzech piłkarzy: Brazylijczyk Arthur Cabral w barwach FC Basel i Fiorentiny, Grek Vangelis Pavlidis z AZ Alkmaar oraz Eran Zahavi z Maccabi Tel Awiw zdobyło we wszystkich występach w Lidze Konferencji po 12 bramek. To najlepsi strzelcy wszech czasów. Wśród królów strzelców poszczególnych sezonów jest m.in. Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok, który w edycji 2024/25 uzyskał osiem goli.

Jagiellonia miała też udział w rekordzie Marka Matejovskiego, który w spotkaniu jego FK Mlada Boleslav z ekipą z Białegostoku pojawił się na boisku w wieku 42 lat i 358 dni, co czyni go najstarszym zawodnikiem w historii rozgrywek.

Natomiast najmłodszym zdobywcą bramki jest Irlandczyk Michael Noonan z Shamrock Rovers, który w konfrontacji z Molde FK wpisał się na listę strzelców mając 16 lat 197 dni.

Autorem najszybszego trafienia jest Holender Ferdy Druijf, który jako zawodnik Rapidu Wiedeń posłał piłkę do siatki już w 32. sekundzie spotkania z Vitesse Arnhem (2:1). Dwie sekundy więcej na zdobycie bramki potrzebował w barwach Sivassporu Norweg Fredrik Ulvestad, który obecnie występuje w Pogoni Szczecin.