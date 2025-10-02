Zidane powołany do reprezentacji. Powalczy o mistrzostwa świata
Bramkarz Luca Zidane, syn legendy francuskiego futbolu Zinedine'a Zidane'a, został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Algierii na październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata. We wrześniu FIFA zatwierdziła jego zmianą przynależności narodowej.
27-letni Luca Zidane, który obecnie jest zawodnikiem hiszpańskiego drugoligowca Granada FC, jako junior występował we francuskiej drużynie narodowej. Ponieważ nigdy nie grał w seniorskiej reprezentacji Francji, mógł zmienić przynależność państwową i zdecydował się na ojczyznę swoich dziadków ze strony ojca.
Zidane junior przygodę z futbolem zaczął w Realu Madryt, gdzie w 2018 roku zadebiutował nawet w pierwszej drużynie. Następnie spędził sezon na wypożyczeniu w Racingu Santander, a później dwa lata w Rayo Vallecano, pomagając klubowi wrócić do La Liga w 2021 roku. We wrześniu 2022 roku podpisał kontrakt z drugoligowym Eibarem, z którego trafił do Granady.
Rodzina Zidane'a pochodzi z wioski w regionie Bidżaja, ponad 250 km na wschód od Algieru. Słynny piłkarz Zinedine odwiedził Algierię co najmniej dwa razy od czasu przejścia na sportową emeryturę po mundialu w 2006 roku, w tym raz na zaproszenie nieżyjącego już ówczesnego prezydenta Abdelaziza Butefliki. Został powitany jak bohater.
Zidane senior zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 1998 roku. W finale w 2006 roku został wyrzucony z boiska za uderzenie „z byka” Marco Materazziego, a „Trójkolorowi” przegrali z Włochami. Po liczne trofea sięgnął też w barwach Realu Madryt, a później odnosił z nim sukcesy w roli trenera. Oczekuje się, że po przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku przejmie schedę selekcjonera francuskiej kadry po Didierze Deschampsie.
W październiku prowadząca w grupie G afrykańskich kwalifikacji Algieria zagra z Somalią oraz Ugandą i już w tym pierwszym spotkaniu może sobie zapewnić awans. Z kolei w grudniu czeka ją udział w Pucharze Narodów Afryki w Maroku.