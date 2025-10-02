Zwolińska skomentowała złoto na MŚ. Co za reakcja!

26-latka slalomistka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw świata. W kanadyjkach nie odnosiła dotychczas większych sukcesów, np. była 17. w paryskich igrzyskach.

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w eliminacjach C1 również była 17., ale w czwartek pływała świetnie. Zajęła drugą lokatę w półfinałach, a w finale nie dała szans rywalkom.

- Nie mogę w to uwierzyć! Na sesji przed tym wyścigiem pomyślałam sobie, że nie dam rady, że jestem kiepska. Nie wierzyłam w siebie, ale im bliżej wyścigu, zaczęło to wyglądać coraz lepiej i stwierdziłam, że może się udać. Nadal jednak nie dowierzam. Wciąż wydaje mi się, że to sen, aczkolwiek patrzę na ludzi wokół, więc chyba nie (śmiech). Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Australię - powiedziała Zwolińska.

Warto podkreślić, że Polka musiała poradzić sobie z trudnymi warunkami, które panowały w Penrith.

- Uznałam, że te trudne warunki będą mi sprzyjać, ponieważ jestem bardziej techniczną zawodniczką. Kiedy jest wietrznie, mam więcej czasu na przemyślenia. Wykorzystałam te złe warunki i jestem mistrzynią świata. Nie do wiary - skwitowała.

