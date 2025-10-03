100-krotny reprezentant postraszy Polskę. Są powołania

Jeśli 34-letni Cernych wystąpi w obu meczach, wyprzedzi w klasyfikacji wszech czasów rekordzistę kraju - Sauliusa Mikoliunasa, który w latach 2004-22 wystąpił w reprezentacji 101 razy.

Cernych, który w przeszłości bronił barw m.in. Górnika Łęczna i Jagiellonii Białystok, jest też wiceliderem krajowej klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby bramek. Ma ich 15, a rekordzistą jest Tomas Danilevicius - 19.

Powołanie otrzymał również Paulius Golubickas, piłkarz Radomiaka Radom, który został wypożyczony do fińskiego KuPS Kuopio.

Selekcjoner Edgaras Jankauskas przyznał, że jest zaniepokojony brakiem formy niektórych z podopiecznych. Wymienił Gvidasa Gineitisa, który nie rozegrał ani minuty w barwach Torino w ostatnim miesiącu.

- Ale zawsze mówię, że najważniejsze, by nie panikować i nie powodować niepotrzebnych spięć. Sytuacja nie jest przyjemna ani dla nas, ani dla Gvidasa, ale rywalizacja (o miejsce w składzie) jest w piłce nożnej czymś normalnym - podkreślił szkoleniowiec, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Litewskiej Federacji Piłkarskiej.

We wrześniu Litwa sprawiła spore problemy faworytowi grupy G - Holandii. Gospodarze przegrali w Kownie tylko 2:3.

- W mojej pamięci pozostało poświęcenie i zaangażowanie piłkarzy oraz ich pasja. Kibice to doceniają. To było widać zarówno w czasie, jak i po meczu. To, że udało nam się wywrzeć taką presję na Holandii, daje nadzieje, że nadejdą czasy, kiedy będziemy cieszyć się ze zwycięstw nad silnymi rywalami - ocenił Jankauskas.

Litwa ma trzy punkty i zajmuje czwarte, przedostatnie miejsce w grupie G. Holandia i Polska mają po 10, przy czym „Pomarańczowi” jako jedyni mają za sobą cztery, a nie pięć meczów. Trzecia Finlandia zgromadziła siedem punktów.

W pierwszym meczu w marcu w Warszawie biało-czerwoni pokonali Litwinów 1:0 po golu w końcówce Roberta Lewandowskiego.

Kadra Litwy na mecz z Finlandią i Polską:

Bramkarze: Marius Adamonis (FC Suedtirol), Edvin Gertmon (Universitatea Kluż), Tomas Svedkauskas (Żalgiris Kowno)

Obrońcy: Vilius Armalas, Klaudijus Upstas (obaj FC Hegelmann), Markas Beneta (Suduva Mariampol), Edvinas Girdvainis (FK Lipawa), Justas Lasickas (HNK Rijeka), Rokas Lekiatas (Żalgiris Kowno), Pijus Sirvys (NK Maribor), Artemijus Tutyskinas (NK Celje), Edgaras Utkus (Cercle Brugge)

Pomocnicy: Domantas Antanavicius (FC Hegelmann), Artur Dolznikov (Sigma Ołomuniec), Gvidas Gineitis (Torino FC), Paulius Golubickas (KuPS Kuopio), Eligijus Jankauskas (FA Siauliai), Tomas Kalinauskas (Kalmar FF), Gratas Sirgedas (Żalgiris Kowno), Vykintas Slivka (Sagan Tosu), Modest Vorobyov (Istanbulspor)

Napastnicy: Fedor Cernych (Żalgiris Kowno), Edgaras Dubickas (Ternana), Gytis Paulauskas (Zemplin Michalovce).

