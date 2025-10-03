Ale heca! Pogromczyni Świątek za burtą turnieju w Pekinie

Navarro sprawiła sobie i swoim kibicom nie lada prezent, pokonując w 1/8 finału faworyzowaną Świątek. Na uwagę zasługuje zwłaszcza jej postawa w trzecim secie, którego wygrała 6:0! Taki wyczyn przeciwko wiceliderce rankingu WTA musiał zrobić wrażenie na obserwatorach. Wydawało się, że Amerykanka jest w formie, co potwierdzi w ćwierćfinale przeciwko Peguli.

I faktycznie, początek rywalizacji udowodnił niejako, że Navarro chce pójść za ciosem. Mimo że przegrywała już w pierwszej partii 3:5, wyszła z opresji i wygrała 7:6. I wtedy nagle coś zacięło się w jej grze...

Miłe złego początki - tak można określić jej pojedynek z rodaczką. Pegula w dalszej fazie konfrontacji nie dała już zbyt wielu szans Navarro. Świadczą o tym wyniki poszczególnych odsłon. Siódma "rakieta" świata najpierw wygrała 6:2, a potem 6:1 i awansowała do półfinału.

W walce o triumf w tegorocznym WTA w Pekinie pozostały aż trzy Amerykanki. Amanda Anisimova zmierzy się z Coco Gauff, natomiast Pegula zagra z Lindą Noskovą z Czech.

Emma Navarro - Jesica Pegula (7:6, 2:6, 1:6)

Polsat Sport