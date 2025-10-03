Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Nakashima?

Pojedynek w pierwszej rundzie był dla Majchrzaka pewnego rodzaju sprawdzianem. Piotrkowianin ostatnie spotkanie rozegrał bowiem w trzeciej rundzie US Open. Poddał je z powodu kontuzji, dając awans Leandro Riediemu.

Majchrzak, zajmujący obecnie 66. miejsce w światowym rankingu, nie miał większych problemów w starciu z plasującym się sześć lokat niżej Ethanem Quinnem. 29-latek triumfował 6:3, 6:4.

Kolejnym rywalem Polaka jest Brandon Nakashima. To będzie pierwsze spotkanie Amerykanina w tym turnieju. Wcześniej rywalizował on w turnieju Tokio, ale w ćwierćfinale uległ Carlosowi Alcarazowi 2:6, 4:6.

To będzie trzecie spotkanie Majchrzaka i Nakashimy. W poprzednich dwóch triumfował Amerykanin.

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 6:30.

KP, Polsat Sport