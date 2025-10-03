ATP w Szanghaju: Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tenis

Kamil Majchrzak zmierzy się z Brandonem Nakashimą w spotkaniu drugiej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Majchrzak - Nakashima w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Nakashima?

Pojedynek w pierwszej rundzie był dla Majchrzaka pewnego rodzaju sprawdzianem. Piotrkowianin ostatnie spotkanie rozegrał bowiem w trzeciej rundzie US Open. Poddał je z powodu kontuzji, dając awans Leandro Riediemu. 

 

Majchrzak, zajmujący obecnie 66. miejsce w światowym rankingu, nie miał większych problemów w starciu z plasującym się sześć lokat niżej Ethanem Quinnem. 29-latek triumfował 6:3, 6:4.

 

Kolejnym rywalem Polaka jest Brandon Nakashima. To będzie pierwsze spotkanie Amerykanina w tym turnieju. Wcześniej rywalizował on w turnieju Tokio, ale w ćwierćfinale uległ Carlosowi Alcarazowi 2:6, 4:6.

 

To będzie trzecie spotkanie Majchrzaka i Nakashimy. W poprzednich dwóch triumfował Amerykanin. 

 

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 6:30. 

KP, Polsat Sport
TENISTURNIEJE ATP I WTA
