Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Nakashima?

ATP w Szanghaju: Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Kamil Majchrzak zmierzy się z Brandonem Nakashimą w spotkaniu drugiej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Majchrzak - Nakashima w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.
Pojedynek w pierwszej rundzie był dla Majchrzaka pewnego rodzaju sprawdzianem. Piotrkowianin ostatnie spotkanie rozegrał bowiem w trzeciej rundzie US Open. Poddał je z powodu kontuzji, dając awans Leandro Riediemu.
Majchrzak, zajmujący obecnie 66. miejsce w światowym rankingu, nie miał większych problemów w starciu z plasującym się sześć lokat niżej Ethanem Quinnem. 29-latek triumfował 6:3, 6:4.
Kolejnym rywalem Polaka jest Brandon Nakashima. To będzie pierwsze spotkanie Amerykanina w tym turnieju. Wcześniej rywalizował on w turnieju Tokio, ale w ćwierćfinale uległ Carlosowi Alcarazowi 2:6, 4:6.
To będzie trzecie spotkanie Majchrzaka i Nakashimy. W poprzednich dwóch triumfował Amerykanin.
Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 6:30.Przejdź na Polsatsport.pl