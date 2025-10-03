Polonia z dorobkiem 14 punktów znajduje się w środku stawki Betclic 1 Ligi. Piłkarze ze stolicy zaliczyli dotychczas trzy zwycięstwa, pięć remisów i trzy porażki. W ostatnim spotkaniu zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1:1. Bramkę na wagę remisu dla "Czarnych Koszul" zdobył Łukasz Zjawiński.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne doniesienia! Adam Nawałka wróci do PKO BP Ekstraklasy?

Stal Rzeszów dysponująca bardzo młodą kadrą zgromadziła już 17 "oczek" i plasuje się w górnej części tabeli. W ostatnim spotkaniu podopieczni Marka Zuba w poprzedniej kolejce pokonali 3:2 Stal Mielec. Dla rzeszowskiego klubu do bramki trafili Jonathan Junior, Szymon Łyczko i Kacper Masiak.

W zeszłym sezonie zespoły mierzyły się dwukrotnie. W obydwu starciach lepsza była Polonia, która w pierwszym zwyciężyła 1:0, a w drugim 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport