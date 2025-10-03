Brzęczek odsłonił karty. Urbański wśród powołanych

We wrześniu reprezentacja Polski do lat 21, którą objął Jerzy Brzęczek, świetnie zainaugurowała kwalifikacje do mistrzostw Europy 2027. Nasi piłkarze pewnie pokonali Macedonię Północną 3:0 oraz Armenię 4:0. Biało-Czerwoni z sześcioma punktami są aktualnie liderami grupy E, z lepszym bilansem bramkowym wyprzedzają Włochów.

W piątek 3 października selekcjoner ogłosił listę powołanych zawodników na kolejne mecze kwalifikacji - z Czarnogórą i Szwecją, które odbędą się kolejno 10 i 14 października.

Wśród powołanych znalazł się Oskar Pietuszewski. W ostatnich dniach wiele mówiło się o tym, że zawodnik Jagiellonii Białystok trafi do pierwszej reprezentacji na mecze z Nową Zelandią i Litwą, jednak 17-latek musi jeszcze na to poczekać.

Obecny na liście jest również Kacper Urbański, który w zeszłym roku był kluczowym zawodnikiem w kadrze Michała Probierza chociażby podczas Euro 2024, a także debiutujący niedawno w pierwszej drużynie FSV Mainz Kacper Potulski.

W spotkaniach z Czarnogórą i Szwecją nie zobaczymy m.in. Wiktora Nowaka, który w ostatnich dniach nabawił się kontuzji - w starciach z Macedonią Północną i Armenią był bardzo ważnym ogniwem w zespole. Z urazem zmaga się również Maximillian Oyedele. Zabraknie też chociażby Dawida Drachala oraz Filipa Rózgi.

Lista powołanych:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Tomasso Guercio (Śląsk Wrocław)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Marcel Krajewski (Widzew Łódź)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Kacper Urbański (Legia Warszawa)

MR, Polsat Sport