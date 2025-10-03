Co za dzień polskich tenisistek! Zagrają o finał

Chwalińska prezentuje się w Challengerze w Rende świetnie. Dąbrowianka nie straciła we Włoszech nawet seta. Jej wyższość musiały uznać kolejno Silvia Ambrosio, Darja Semenistaja i Oksana Sielechmietjewa. Tę ostatnią Polka pokonała 6:3, 6:4.

W Turcji świetne zawody rozgrywa za to Klimovicova. Dość powiedzieć, że pierwsze dwa spotkania - z Lucrezią Stefanini oraz Caroline Werner - zajęły Polce łącznie niecałe 2,5 godziny. Więcej "namęczyć" musiała się dopiero w ćwierćfinale. Mimo to w dwóch setach pokonała Sofię Costoulas 6:3, 6:4.

W walce o wielki finał Challengera w Samsun Klimovicova zmierzy się z rozstawioną z "2" Kają Juvan. Chwalińska z kolei jeszcze czeka na rywalkę. Zagra ze zwyciężczynią pojedynku Nuria Brancaccio - Sara Bejlek.

Wyniki spotkań polskich tenisistek:

Maja Chwalińska - Oksana Sielechmietjewa 6:3, 6:4

Linda Klimovicova - Sofia Costoulas 6:3, 6:4

KP, Polsat Sport