Dogrywka na inaugurację sezonu Orlen Basket Ligi

Początek spotkania był bardzo nerwowy po obu stronach, stąd bardzo niski wynik. Po późniejszej trójce Dariusza Wyki goście uciekali jednak na sześć punktów. Straty odrabiał później doświadczony Andrzej Mazurczak. Następnie do remisu doprowadził Jayvon Maughmer, a przewagę dawał Marcin Woroniecki. Po 10 minutach było 17:15. Druga kwarta była bardzo podobna, a Zastal utrzymywał różnicę na swoją korzyść. Po kolejnym rzucie Mazurczaka wynosiła ona sześć punktów. Górnik Zamek Książ ciągle miał spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych, chociaż starał się to zmieniać sprytny Tauras Jogela. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:28.

Po przerwie drużyna trenera Andrzeja Adamka dość szybko zbliżyła się nawet na punkt po zagraniach Bensona i Jogeli. Następnie po serii rzutów wolnych Avery’ego Andersona był remis, a przewagę dawał aktywny Jogela. Mecz był wyrównany, chociaż teraz to ekipa z Zielonej Góry musiała gonić wynik. Po 30 minutach było 49:52. Kolejna część meczu oczywiście była… zacięta. Na około trzy minuty przed końcem po indywidualnej akcji Andrzeja Mazurczaka zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wracał na prowadzenie. Błyskawicznie sytuację zmienili jednak Jogela wraz z Cabbilem. Ostatecznie jednak do remisu po 67 doprowadził Phil Fayne. Jogela mógł zostać bohaterem, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry ważne rzuty trafiał Lovell Cabbil - po jego kolejnym zagraniu ekipa z Wałbrzycha uciekała na pięć punktów. Zastal już od tego momentu nie był w stanie zagrozić rywalom. Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 86:79.

Najlepszym zawodnikiem gości był Lovell Cabbil, który zdobył 23 punkty i 5 asyst. Andrzej Mazurczak zdobył dla gospodarzy 26 punktów, 6 zbiórek i 4 asysty.

Zastal Zielona Góra - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79:86 po dogrywce (17:15, 17:13, 15:24, 18:15 - 12:19)

Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 26, Jayvon Maughmer 13, Phil Fayne 10, Filip Matczak 9, Patrick Cartier 9, Jakub Szumert 8, Marcin Woroniecki 3, Michał Sitnik 1, Krzysztof Sulima 0.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Lovell Cabbil 23, Tauras Jogela 20, Ike Smith 11, Avery Anderson III 8, Barret Benson 8, Grzegorz Kulka 6, Elijah Pemberton 5, Dariusz Wyka 4, Kacper Marchewka 1, Maciej Bojanowski 0.

plk.pl