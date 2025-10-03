2021 - złoto, 2022 - srebro, 2023 - złoto, 2024 - złoto - ostatnie lata to pasmo sukcesów siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w PlusLidze. Drużyna bardzo dobrze prezentowała się w Europie, dwukrotnie grała w finale Ligi Mistrzów. Sezon 2024/25 przyniósł pierwszy po piętnastu latach triumf w Pucharze Polski, ale rozgrywki PlusLigi jastrzębianie skończyli tuż za podium. Wygrali fazę zasadniczą, w play-off ulegli jednak w półfinale Bogdance LUK Lublin, a w rywalizacji o trzecie miejsce PGE Projektowi Warszawa.

Zobacz także: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

Przed sezonem 2025/26 w drużynie doszło do wielu zmian. JSW Jastrzębski Węgiel opuściło kilka gwiazd PlusLigi - m.in. Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak. Drużynę wzmocniło kilku doświadczonych zawodników, a także wielka nadzieja polskiej siatkówki - libero Maksymilian Granieczny, który wraca do Jastrzębia-Zdroju po dwóch latach.

Do zmiany doszło również na stanowisku trenera. Odszedł słynny Marcelo Mendez, który poprowadził jastrzębian do wielu sukcesów. Jego miejsce zajął Andrzej Kowal - doświadczony trener, który przed laty święcił sukcesy z Asseco Resovią. Skład jastrzębian na papierze wydaje się słabszy od tych z poprzednich sezonów. Czy włączą się do rywalizacji o medale?

Kto zagra w Jastrzębskim Węglu w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? JSW Jastrzębski Węgiel – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

JSW Jastrzębski Węgiel - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

Polsat Sport