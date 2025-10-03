W piątek 3 października Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie podał nazwiska piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na październikowe mecze kadry. Pełną listę zawodników wybranych przez selekcjonera Biało-Czerwonych można zobaczyć TUTAJ.

Podczas tego miesiąca kibice znad Wisły zobaczą dwa spotkania swoich ulubieńców. Najpierw Robert Lewandowski i ekipa zmierzą się na Stadionie Śląskim z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, a następnie polecą do Litwy, gdzie wezmą udział w starciu kwalifikacji do nadchodzących mistrzostw świata.

Warto przypomnieć, że Polacy mają za sobą pięć spotkań w eliminacjach mundialu. Biało-Czerwoni zdobyli w sumie dziesięć punktów i zajmują drugie miejsce w grupie, zaraz za Holandią.

Kiedy październikowe mecze reprezentacji Polski? O której godzinie?

Mecz Polska - Nowa Zelandia odbędzie się w czwartek 9 października o godzinie 20:45. Spotkanie Litwa - Polska zostanie rozegrane w niedzielę 12 października o godzinie 20:45.

AA, Polsat Sport