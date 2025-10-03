Kiedyś był najlepszym graczem Ekstraklasy. Teraz jego decyzja może zaskakiawać

Piłka nożna

Joel Valencia został nowym zawodnikiem Znicza Pruszków. Ekwadorczyk, który w sezonie 2018/2019 był najlepszym graczem Ekstraklasy, ma pomóc w utrzymaniu na zapleczu elity.

Kiedyś był najlepszym graczem Ekstraklasy. Teraz jego decyzja może zaskakiawać
fot. Cyfrasport
Joel Valencia

Valencia w poprzednim sezonie zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst w barwach drugoligowego Zagłębia Sosnowiec. Ekwadorczykowi skończył się jednak kontrakt i pozostał bez klubu.

 

Piłkarzowi udało się znaleźć nowego pracodawcę - w piątek 3 października został ogłoszony nowym nabytkiem Znicza Pruszków, grającego w Betclic 1 Lidze.

 

W przeszłości piłkarz z Ameryki Południowej grał w Piaście Gliwice, z którym w sezonie 2018/2019 zdobył mistrzostwo Polski, a indywidualnie został wybrany piłkarzem roku w Ekstraklasie. 

 

Później grał w Brentford, a stamtąd był wypożyczany, najpierw do Legii Warszawa, potem do Alcoron (Hiszpania) i De Graafschap (Holandia).

 

Drużyna z Pruszkowa aktualnie znajduje się na dnie ligowej tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Przyjście Valencii może pomóc ekipie Petera Struhara wyjść ze strefy spadkowej. 

 

MR, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAJOEL VALENCIAPIŁKA NOŻNAZNICZ PRUSZKÓW
