Kiedyś był najlepszym graczem Ekstraklasy. Teraz jego decyzja może zaskakiawać

Valencia w poprzednim sezonie zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst w barwach drugoligowego Zagłębia Sosnowiec. Ekwadorczykowi skończył się jednak kontrakt i pozostał bez klubu.

Piłkarzowi udało się znaleźć nowego pracodawcę - w piątek 3 października został ogłoszony nowym nabytkiem Znicza Pruszków, grającego w Betclic 1 Lidze.

W przeszłości piłkarz z Ameryki Południowej grał w Piaście Gliwice, z którym w sezonie 2018/2019 zdobył mistrzostwo Polski, a indywidualnie został wybrany piłkarzem roku w Ekstraklasie.

Później grał w Brentford, a stamtąd był wypożyczany, najpierw do Legii Warszawa, potem do Alcoron (Hiszpania) i De Graafschap (Holandia).

Drużyna z Pruszkowa aktualnie znajduje się na dnie ligowej tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Przyjście Valencii może pomóc ekipie Petera Struhara wyjść ze strefy spadkowej.

MR, Polsat Sport