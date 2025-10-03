Klaudia Zwolińska jest niesamowita! Drugi złoty medal na mistrzostwach świata
Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji kajakowych jedynek (K1) w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. To drugi tytuł polskiej slalomistki w tej imprezie - w czwartek triumfowała w kanadyjkach (C1).
Klaudia Zwolińska z drugim złotym medalem na mistrzostwach świata
Klaudia Zwolińska: Jestem taka szczęśliwa, że nie wiem, co mam powiedzieć
26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw globu. W kanadyjkach nie odnosiła wcześniej większych sukcesów.
ZOBACZ TAKŻE: Zwolińska skomentowała złoto na MŚ. Co za reakcja!
Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w środowych eliminacjach K1 była dziewiąta. W piątek zaczęła rywalizację od piątej lokaty w półfinale, ale w decydującym starcie nie dała rywalkom szans.
Miała bezbłędny przejazd i o 1,77 wyprzedziła Kimberley Woods. Brytyjka, która jeszcze mniejszą różnicą przegrała z Polką olimpijskie srebro w Paryżu, tym razem popełniła jeden błąd techniczny, którą kosztował ją dwie karne sekundy.
Trzecie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Kate Eckhardt, która przegrała ze Zwolińską o 3,52.
Wśród mężczyzn Mateusz Polaczyk odpadł w półfinale, w którym zajął 13. miejsce, pierwsze niedające awansu do finału.
W sobotę Zwolińska popłynie jeszcze w crossie kajakowym.
Przejdź na Polsatsport.pl