Kolejne problemy Yamala! Opuści kolejne mecze

Yamal już we wrześniu opuścił cztery spotkania z powodu kontuzji pachwiny. Później wystąpił przeciwko Realowi Sociedad San Sebastian, a w środę rozegrał cały mecz z PSG.

„Ból pachwiny, który dokuczał piłkarzowi, pojawił się ponownie po meczu z PSG” - napisano w oświadczeniu Barcelony.

Yamal w piątek rano został powołany przez selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Luisa de la Fuente na październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Gruzją i Bułgarią. Skrzydłowy nie pojawi się jednak na zgrupowaniu. Zagrożony jest też jego występ w El Clasico z Realem Madryt, które odbędzie się 26 października.

Trener Barcelony Hansi Flick oskarża reprezentację Hiszpanii o zmuszanie Yamala do gry pomimo bólu. 18-latek wrócił do klubu z kontuzją pachwiny po meczu Hiszpania - Turcja, który odbył się 7 września.

W tym sezonie Yamal rozegrał tylko 392 minuty w Barcelonie. W pięciu meczach strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Ponadto zaliczył trzy asysty w dwóch spotkaniach reprezentacji Hiszpanii.

18-latek zajął drugie miejsce w plebiscycie „France Football” dla najlepszego piłkarza sezonu 2024/25. Złotą Piłkę otrzymał Francuz Ousmane Dembele z PSG.