Kolejne tenisistki pewne udziału w WTA Finals

W kończącym sezon turnieju tradycyjnie weźmie udział osiem najlepszych tenisistek roku.

Jako pierwsza, już w lipcu, udział zagwarantowała sobie liderka światowego rankingu Sabalenka, a później dołączyła do niej obecna wiceliderka Świątek.

Teraz pewne gry w Rijadzie są także trzy Amerykanki - trzecia w rankingu WTA Gauff, Anisimova (nr 4. na światowej liście) oraz Keys (6.).

Bardzo możliwe, że wkrótce dołączą do nich Rosjanka Mirra Andriejewa (obecnie piąta w rankingu) oraz kolejna z Amerykanek Jessica Pegula (7.).

Gauff, Anisimova i Pegula świetnie spisują się w trwającym turnieju WTA 1000 w Pekinie - wszystkie wystąpią w półfinałach.

Stany Zjednoczone będą miały co najmniej trzy, a prawdopodobnie cztery tenisistki w finałowej imprezie sezonu po raz pierwszy od 2002 roku, kiedy zakwalifikowało się aż sześć ich reprezentantek: Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles, Lindsay Davenport i Chanda Rubin.

KP, PAP