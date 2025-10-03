Kolejne tenisistki pewne udziału w WTA Finals

Tenis

Amerykanki Coco Gauff, Amanda Anisimova i Madison Keys zakwalifikowały się do turnieju WTA Finals, który odbędzie się w Rijadzie 1-8 listopada. Już wcześniej prawo udziału w tej imprezie wywalczyły Białorusinka Aryna Sabalenka i Iga Świątek.

Kolejne tenisistki pewne udziału w WTA Finals
fot. AFP
Coco Gauff

W kończącym sezon turnieju tradycyjnie weźmie udział osiem najlepszych tenisistek roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za dzień polskich tenisistek! Zagrają o finał

 

Jako pierwsza, już w lipcu, udział zagwarantowała sobie liderka światowego rankingu Sabalenka, a później dołączyła do niej obecna wiceliderka Świątek.

 

Teraz pewne gry w Rijadzie są także trzy Amerykanki - trzecia w rankingu WTA Gauff, Anisimova (nr 4. na światowej liście) oraz Keys (6.).

 

Bardzo możliwe, że wkrótce dołączą do nich Rosjanka Mirra Andriejewa (obecnie piąta w rankingu) oraz kolejna z Amerykanek Jessica Pegula (7.).

 

Gauff, Anisimova i Pegula świetnie spisują się w trwającym turnieju WTA 1000 w Pekinie - wszystkie wystąpią w półfinałach.

 

Stany Zjednoczone będą miały co najmniej trzy, a prawdopodobnie cztery tenisistki w finałowej imprezie sezonu po raz pierwszy od 2002 roku, kiedy zakwalifikowało się aż sześć ich reprezentantek: Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles, Lindsay Davenport i Chanda Rubin.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marin Cilic - Novak Djokovic. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 