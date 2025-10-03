Koseckiemu puściły nerwy po meczu Legii! "Wychodzę z kulawą nogą i gram lepiej"

Inauguracja tegorocznej edycji Ligi Konferencji wypadła znakomicie dla Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok. Tercet ten zainkasował trzy punkty. W zupełnie innych nastrojach swoje spotkanie kończyła Legia, która musiała uznać wyższość Samsunsporu.

Być może wynik tego meczu byłby inny, gdyby szkoleniowiec warszawskiej drużyny postawił na sprawdzony skład zamiast eksperymentować. Tymczasem rumuński trener dokonał wielu rotacji względem poprzednich spotkań. Ostro w tej kwestii zareagował Roman Kosecki w programie "Kosa na Kosę".

- Nie rozumiem tego kompletnie! Legia teraz zaczęła rozgrywki, będzie grała cały rok o mistrzostwo Polski i mecz z Górnikiem Zabrze jest "najważniejszy". Nie Samsunspor, Górnik Zabrze! Człowieku! Jak chcesz sobie pokombinować, to pokombinuj sobie z Górnikiem, a nie z Samnsunsporem, z którym grasz o Europę i pieniądze! Czyli Legia będzie grała cały rok, żeby zagrać w przyszłorocznych pucharach i w pierwszym meczu pucharowym wyjdzie sobie z sześcioma, siedmioma nowymi zawodnikami. A niech sobie pograją. Panowie zarządzający, weźcie trochę tego trener "przyduście", bo nie tego się oczekuje. Ja uważam, że w meczach międzynarodowych Legia ma wyjść, ma walnąć taki Samsunspor. A jaki jest terminarz? Ale będzie łatwo! A ze Spartą Praga wyjdźmy sobie "CLJ-ką" (zespół Centralnej Ligi Juniorów - przyp. red.) - przyznał były piłkarz Legii.

Kosecki w swoim stylu podsumował występ niektórych zawodników ze stolicy we czwartkowej potyczce.

- Jak ja patrzyłem na niektórych piłkarzy Legii, to ja dzisiaj z kulawą nogą wychodzę i gram lepiej niż niektórzy. Z moich brzuchem jakbym się rozpędził, to nikt by mnie nie zatrzymał. Wpadłbym w siatkę, rozwalił bramkę i wszyscy mieliby radochę, że "Kosa" wpadł do bramki - skwitował.

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

