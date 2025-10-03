Kuriozalne sceny w Rzymie. Trzy niewykorzystane karne z rzędu! (WIDEO)

Obie drużyny wygrały swoje inauguracyjne mecze w Lidze Europy. AS Roma pokonała inny francuski zespół - Niceę 2:1, natomiast OSC Lille pokonało w takich samych rozmiarach Brann.

Starcie na Stadio Olimpico kapitalnie rozpoczęło się dla przyjezdnych, którzy już w szóstej minucie objęli prowadzenie. Jak się później okazało, wynik nie uległ zmianie już do samego końca, chociaż AS Roma miała wielką szansę na wyrównanie w końcówce rywalizacji.

Wówczas w 81. minucie po wideoweryfikacji VAR arbiter podyktował rzut karny dla rzymian za zagranie piłki ręką. Do "jedenastki" podszedł Artem Dovbyk, którego intencje kapitalnie wyczuł Berek Ozer. Radość tureckiego bramkarza nie trwała jednak długo, bo sędzia dopatrzył się u niego zbyt wczesnego wyjścia przed linię bramkową. Z tego powodu nakazał powtórzenie karnego.

Kolejny raz do wapna podszedł Dovbyk, który uderzył jeszcze gorzej niż poprzednio. Znowu skutecznie interweniował Ozer i... znowu sędzia dopatrzył się tego samego przewinienia bramkarza OSC Lille! Miejscowi dostali trzecią szansę na wyrównanie. Tym razem swoich sił spróbował Matias Soule. Argentyńczyk zmienił kierunek uderzenia, ale to w żaden sposób nie przeszkodziło Ozrowi w robinsonadzie! Ku konsternacji kibiców z "Wiecznego Miasta", trzeci raz nie udało się wykorzystać rzutu karnego. Z kolei golkiper francuskiej ekipy został bezapelacyjnie bohaterem swojego zespołu.

