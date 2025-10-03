Magazyn Olimpijski - 04.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami wydanie specjalne Magazynu Olimpijskiego z Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą laureaci Nagród Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Nagród "Nadzieje Olimpijskie" imienia Eugeniusza Pietrasika za rok 2024.  

fot. Polsat Sport

Ta coroczna, podwójna Gala honoruje sportowe osiągnięcia i podkreśla wartości, które są fundamentem olimpizmu – uczciwości, szacunku i bezinteresownej postawy wobec innych. Pozwala nam też dostrzec i docenić młodych, utalentowanych sportowców, którzy swoją pasją, determinacją oraz pracą na co dzień realizują marzenia o olimpijskich sukcesach.  

 

Posłuchamy też wypowiedzi naszych siatkarzy po powrocie, z MŚ a głos w dyskusji, czy brąz na Filipinach to sukces czy rozczarowanie zabierze jeden z laureatów Nagrody Fair Play, prezes Stali Nysa i olimpijczyk z Atlanty - Robert Prygiel.


Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

