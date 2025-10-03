Magazyn Olimpijski - 04.10. Transmisja TV i stream online

Ta coroczna, podwójna Gala honoruje sportowe osiągnięcia i podkreśla wartości, które są fundamentem olimpizmu – uczciwości, szacunku i bezinteresownej postawy wobec innych. Pozwala nam też dostrzec i docenić młodych, utalentowanych sportowców, którzy swoją pasją, determinacją oraz pracą na co dzień realizują marzenia o olimpijskich sukcesach.

Posłuchamy też wypowiedzi naszych siatkarzy po powrocie, z MŚ a głos w dyskusji, czy brąz na Filipinach to sukces czy rozczarowanie zabierze jeden z laureatów Nagrody Fair Play, prezes Stali Nysa i olimpijczyk z Atlanty - Robert Prygiel.



Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.