Medaliści MŚ siatkarzy 2025 w PlusLidze. W których klubach zagrają?

W dniach 12–28 września rozegrano na Filipinach mistrzostwa świata siatkarzy, w których o tytuł najlepszej drużyny globu rywalizowały 32 reprezentacje. Złoty medal wywalczyły Włochy, które w finale wygrały z reprezentacją Bułgarii 3:1 i obroniły tytuł wywalczony przed trzema laty. Polscy siatkarze sięgnęli po brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce Czechów 3:1.

Z grona 38 zawodników klubów PlusLigi, którzy rywalizowali w tegorocznych mistrzostwach świata, aż trzynastu wróciło z tego turnieju z medalami. Wśród nich jest jeden mistrz świata.

Którzy medaliści mistrzostw świata zagrają w PlusLidze w sezonie 2025/2026? Barwy jakich klubów będą reprezentowali? Zobacz w galerii zdjęć.