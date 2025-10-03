Mistrzyni olimpijska zakończy karierę? Szokujące informacje

Zimowe

Norweskie media poinformowały, że Jessica Diggins po zakończeniu sezonu 2025/2026 zakończy karierę. Amerykańska biegaczka jest trzykrotną medalistką olimpijską.

Mistrzyni olimpijska zakończy karierę? Szokujące informacje
fot. PAP
Jessica Diggins

Informację o zakończeniu przez 34-latkę kariery podało wiele skandynawskich mediów, między innymi portal langrenn.com. Sama zainteresowana nie potwierdziła jeszcze tej informacji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzykrotny wicemistrz świata w rękach policji. Grozi mu 10 lat więzienia

 

Diggins zdobyła Kryształową Kulę w ostatnich dwóch sezonach. Amerykanka ma w dorobku również trzy medale olimpijskie: złoty z Pjongczang (2018) w sprincie drużynowym stylem dowolnym, srebrny z Pekinu (2022) na 30 km stylem dowolnym oraz brązowy w sprincie stylem dowolnym z tej samej imprezy. 

 

34-latka jest również siedmiokrotną medalistką mistrzostw świata oraz 63-krotną triumfatorką zawodów Pucharu Świata. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jordan Stolz pobił rekord toru i był najlepszy na 500 m w zawodach PŚ w Milwaukee
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 