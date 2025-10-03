Mistrzyni olimpijska zakończy karierę? Szokujące informacje

Informację o zakończeniu przez 34-latkę kariery podało wiele skandynawskich mediów, między innymi portal langrenn.com. Sama zainteresowana nie potwierdziła jeszcze tej informacji.

Diggins zdobyła Kryształową Kulę w ostatnich dwóch sezonach. Amerykanka ma w dorobku również trzy medale olimpijskie: złoty z Pjongczang (2018) w sprincie drużynowym stylem dowolnym, srebrny z Pekinu (2022) na 30 km stylem dowolnym oraz brązowy w sprincie stylem dowolnym z tej samej imprezy.

34-latka jest również siedmiokrotną medalistką mistrzostw świata oraz 63-krotną triumfatorką zawodów Pucharu Świata.

KP, Polsat Sport