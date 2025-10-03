Nagrody Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie" wręczone

PKOl i Rada Fair Play PKOl co roku przyznają Nagrodę Fair Play sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom w czterech kategoriach. Wyróżnienie Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Natomiast Nagroda "Nadzieje Olimpijskie" im. Eugeniusza Pietrasika została ustanowiona przez Polski Komitet Olimpijski w 1998 roku. Nagroda dedykowana jest młodym sportowcom, którzy nie ukończyli 21. roku życia oraz ich trenerom. Otrzymują ją zawodniczki i zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowych osiągnęli wybitne sukcesy sportowe podczas zawodów międzynarodowych najwyższej rangi, z wyłączeniem igrzysk olimpijskich, a ich postawa moralna nie budzi zastrzeżeń.

W tym roku Nagrody Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie" zostały przyznane podczas wyjątkowej gali, która odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w piątek 3 października.

Laureaci Nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie":

Nagrody "Nadzieje Olimpijskie" im. Eugeniusza Pietrasika: Martyna Szczęsna (trener: Marcin Saczuk), Daniel Gałęza (trener: Tomasz Bykowski)

Wyróżnieni w kategorii "Nadzieje Olimpijskie": Anna Klibenko (trener: Michał Rychlicki), Weronika Dawidek (trener: Paweł Dawidek), Ewa Lewandowska i Krzysztof Królik (trener: Kajetan Jabłoński), Alex Borucki (trener: Bogusław Biros), Szymon Pietraszek i Jakub Krzemiński (trener: Tomasz Sińczak)

Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play: Stowarzyszenie Ich Własna Liga, Tomasz Rosset, Superliga Sp. z.o.o. oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Andrzej Wojtaszek, siatkarski klub Stal Nysa

Wyróżnienie za karierę sportową w duchu Fair Play: Marta Pihan-Kulesza, Dariusz Goździak

Wyróżnienie w kategorii "Czyn Czystej Gry": Klaudia Sobolewska-Turek i Paweł Kaczorowski, Dorian Buczek

Nagroda główna w kategorii "Czyn Czystej Gry": Sylwia Szczerbińska

Honorowa statuetka Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Polsat Sport

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport, olimpijski.pl