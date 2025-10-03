Nie zgodziła się ze Świątek, a teraz takie informacje. Jasny komunikat

Nie tak dawno mistrzyni olimpijska zareagowała na słowa Igi Świątek, która skrytykowała zbyt napięty terminarz tenisowy. Polka zaznaczyła, że udział we wszystkich najważniejszych turniejach sezonu jest praktycznie niemożliwy.

- Nie sądzę, że w kalendarzu jest zbyt dużo turniejów. Najmocniejsi przetrwają, to jest zasada, za którą podążam - powiedziała Zheng.

W piątek Chinka wycofała się z dwóch turniejów we własnym kraju. Tym samym nie zobaczymy jej w akcji w Wuhan i Ningbo.

Zheng przyznała, że podjęła taką decyzję po konsultacji ze sztabem medycznym oraz swoim teamem.

Chinka plasuje się na dziesiątym miejscu w rankingi WTA.