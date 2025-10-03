Nie zgodziła się ze Świątek, a teraz takie informacje. Jasny komunikat
Qinwen Zheng nie weźmie udziału w turniejach WTA w Wuhan i Ningbo. Tenisistka poinformowała już o tym organizatorów, którzy opublikowali jej oświadczenie w mediach społecznościowych.
Nie tak dawno mistrzyni olimpijska zareagowała na słowa Igi Świątek, która skrytykowała zbyt napięty terminarz tenisowy. Polka zaznaczyła, że udział we wszystkich najważniejszych turniejach sezonu jest praktycznie niemożliwy.
- Nie sądzę, że w kalendarzu jest zbyt dużo turniejów. Najmocniejsi przetrwają, to jest zasada, za którą podążam - powiedziała Zheng.
W piątek Chinka wycofała się z dwóch turniejów we własnym kraju. Tym samym nie zobaczymy jej w akcji w Wuhan i Ningbo.
Zheng przyznała, że podjęła taką decyzję po konsultacji ze sztabem medycznym oraz swoim teamem.
Chinka plasuje się na dziesiątym miejscu w rankingi WTA.