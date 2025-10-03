Ogłoszono powołania! Kogo wybrał Jan Urban?

Biało-Czerwoni w październiku rozegrają dwa spotkania. Najpierw na Stadionie Śląskim zmierzą się z Nową Zelandią w meczu towarzyskim. Następnie Robert Lewandowski i spółka zagrają na wyjeździe z Litwinami w spotkaniu kwalifikacji do mistrzostw świata.

W piątek 3 października na oficjalnych mediach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiła się lista piłkarzy powołanych na zbliżające się zgrupowanie. Oczywiście wśród nich nie zabrakło między innymi Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego. Nieobecny na boisku będzie natomiast Nicola Zalewski, który obecnie zmaga się z kontuzją.

Warto przypomnieć, że będzie to drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Doświadczony szkoleniowiec prowadził Biało-Czerwonych do tej pory w dwóch spotkaniach: z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). Jak w najbliższych starciach poradzą sobie zawodnicy znad Wisły?

Kadra reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)