Ogromna radość Klaudii Zwolińskiej! Przypomniała igrzyska olimpijskie

W piątkowy poranek Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji kajakowych jedynek (K1). Należy przypomnieć, że jest to już drugie "złoto" Polki podczas tegorocznego czempionatu. W czwartek triumfowała bowiem w kanadyjkach (C1).

– To jest coś niesamowitego, nie mogę w to uwierzyć! – mówi Zwolińska w rozmowie udostępnionej przez Polski Związek Kajakowy. – Długo się zastanawiałam czy jestem w stanie powtórzyć to, co wczoraj na kanadyjce, bo mój poziom sportowy był wysoki i z tego bardzo się cieszyłam. Martwiłam się tylko czy wystarczy go też na moją koronną konkurencję, w której narzuciłam sobie presję. Nie spodziewałam się takiego scenariusza, w finale leciało mi się idealnie, rok po igrzyskach olimpijskich taka sytuacja! Chyba dobrze odrobiłam lekcję z tamtej imprezy. Jeśli chce się wygrywać, trzeba jeździć tak pewnie. To niesamowite, że jesteśmy z drugiej strony planety i dwa razy słuchamy Mazurka Dąbrowskiego! I to wszystko na terenie Jessiki Fox, multimedalistki olimpijskiej i mistrzostw świata!

W sobotę odbędzie się ostatni już dzień mistrzostw świata w Australii, a do rywalizacji staną zawodnicy w kayak crossie. Przypomnijmy, że do biegów head-to-head zakwalifikował się komplet Polaków z próby czasowej: Aleksandra Góra, Dominika Brzeska, Zwolińska, Polaczyk, Jakub Brzeziński i Tadeusz Kuchno.

– Jeszcze jednym medalem nie pogardzimy – śmieją się trenerzy Polaków.

AA, Polsat Sport