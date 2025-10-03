One Punch 4. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Duet One Punch i Tuco Promotion po raz kolejny dostarczy kibicom mocnych sportowych wrażeń. Wspólne gale tych organizatorów słyną z walk na najwyższym poziomie w formułach uderzanych – przede wszystkim kickboxingu i muay thai. Tak będzie i tym razem – na kibiców czeka pokaz siły polskiej sceny stójkowej.

Karta walk:

Adrian Gunia – Mateusz Rajewski

Andrzej Sabaciński – Ariel Wittek

Michał Królik – Oskar Siegert – muay

Kamil Mateja – Dawid Stańczak

Jakub Tymiński – Sebastian Rajewski

Kacper Śleszyński – Fabian Radomski

Adrian Dziubałtowski – Rafał Pawłowski

Sylwester Piętakiewicz – Michał Dzikowski

Damian Roll – Jakub Gutkowski

Adam Miłosz – Jakub Włodarski

Bartosz Chmielewski – Hubert Krasuski – boks

Wiktor Melka – Paweł Podkrólewicz

Transmisja gali w sobotę 4 października od 19:00 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy też w Super Polsacie.

PAP