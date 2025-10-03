One Punch 4. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Wydarzeniem wieczoru w Kartuzach będzie walka formule kickboxingu w limicie do 67 kilogramów. Wracający po kontuzji Adrian Gunia skrzyżuje rękawice z Mateuszem Rajewskim - niedawnym pogromcą mistrza Babilon MMA Jana Lodzika. Gdzie obejrzeć galę One Punch 4? Transmisja gali w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i online w Polsat Box Go.
Duet One Punch i Tuco Promotion po raz kolejny dostarczy kibicom mocnych sportowych wrażeń. Wspólne gale tych organizatorów słyną z walk na najwyższym poziomie w formułach uderzanych – przede wszystkim kickboxingu i muay thai. Tak będzie i tym razem – na kibiców czeka pokaz siły polskiej sceny stójkowej.
Karta walk:
Adrian Gunia – Mateusz Rajewski
Andrzej Sabaciński – Ariel Wittek
Michał Królik – Oskar Siegert – muay
Kamil Mateja – Dawid Stańczak
Jakub Tymiński – Sebastian Rajewski
Kacper Śleszyński – Fabian Radomski
Adrian Dziubałtowski – Rafał Pawłowski
Sylwester Piętakiewicz – Michał Dzikowski
Damian Roll – Jakub Gutkowski
Adam Miłosz – Jakub Włodarski
Bartosz Chmielewski – Hubert Krasuski – boks
Wiktor Melka – Paweł Podkrólewicz
Transmisja gali w sobotę 4 października od 19:00 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy też w Super Polsacie.
