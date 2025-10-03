Oni nie dostali powołania. Oto najwięksi nieobecni zgrupowania kadry

Reprezentacja Polski ma przed sobą jeden mecz towarzyski, który rozegra we czwartek 9 października z Nową Zelandią, a następnie w niedzielę 12 października zmierzy się na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Będą to mecze trzy i cztery pod wodzą Urbana, który jako selekcjoner Biało-Czerwonych zadebiutował we wrześniu spotkaniem w Holandii. Udało się wywalczyć cenny remis 2:2, a kilka dni później pokonać u siebie Finlandię 3:1. Dzięki temu Polacy wrócili do gry o przepustkę na mundial do Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy październikowe mecze reprezentacji Polski? O której godzinie?

Nasi kadrowicze będą chcieli pójść za ciosem i wygrać również na Litwie, a wcześniej jak najlepiej przygotować się do tego spotkania poprzez mecz towarzyski z Nową Zelandią. W składzie nie powinno zabraknąć m.in. Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Matty'ego Casha. Jest również bohater ostatnich tygodni we Włoszech, bramkarz Łukasz Skorupski.

Niestety, Urban nie może skorzystać ze wszystkich swoich podstawowych graczy. Wśród powołanych brakuje również tych, którzy znaleźli się w kadrze miesiąc temu. Więcej o nich w załączonej galerii.

Ich brakuje w kadrze. Oto wielcy nieobecni zgrupowania Zobacz galerię

Polsat Sport