Grosicki uratował trzy punkty. Zwycięstwo Pogoni Szczecin

Gospodarze objęli prowadzenie w 40. minucie po trafieniu Mora N'Diaye. Jeszcze przed przerwą wyrównał jednak Gierman Barkowskij.



Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, Pogoń wywalczyła rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Kamil Grosicki i pewną podcinką pokonał Frantiska Placha.

Na ławce trenerskiej gospodarzy zadebiutował Thomas Thomasberg.

Po tej wygranej Pogoń ma na koncie 13 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piast z dorobkiem siedmiu oczek jest przedostatni.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Mor N'Diaye (40-głową), 1:1 Gierman Barkowskij (43), 2:1 Kamil Grosicki (89-karny).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar (46. Hussein Ali), Dimitris Keramitsis, Leonardo Koutris - Musa Juwara (79. Paul Mukairu), Mor N'Diaye, Fredrik Ulvestad, Sam Greenwood, Kamil Grosicki (90. Kacper Kostorz) - Rajmund Molnar (74. Adrian Przyborek).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi (69. Tomasz Mokwa), Juande Rivas, Igor Drapiński - Grzegorz Tomasiewicz (46. Jakub Lewicki), Jason Lokilo (69. Erik Jirka), Patryk Dziczek, Michał Chrapek (90. Oskar Leśniak), Jorge Felix (90. Hugo Vallejo), Leandro Sanca - Gierman Barkowskij.

Żółte kartki: Hussein Ali, Kacper Kostorz - Emmanuel Twumasi.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 19 050.

WYNIKI I TABELA PKO BP EKSTRAKLASY