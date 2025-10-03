Polskie kluby zachwyciły w Europie! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

W czwartek rozpoczęła się kolejna edycja Ligi Konferencji. Warto przypomnieć, że ten sezon rywalizacji w najmłodszym europejskim pucharze na pewno będzie wyjątkowy dla kibiców z naszego kraju. O trofeum walczą bowiem aż cztery drużyny z PKO BP Ekstraklasy: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa.

"Kolejorz" w czwartek zaprezentował się najlepiej ze wszystkich polskich klubów. Zespół ze stolicy Wielkopolski bez większych problemów przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując u siebie 4:1 Rapid Wiedeń.

W tym samym czasie na boisko wyszli piłkarze Jagiellonii. Podopieczni Adriana Siemieńca odnieśli mniej przekonujące zwycięstwo, ale nadal dopisali do swojego konta trzy punkty. Hamrun Spartans przegrał w Białymstoku 0:1.

Kibice Rakowa również mogą być zadowoleni z gry swoich ulubieńców. "Medaliki" pod wodzą Marka Papszuna na swoim boisku rozprawiły się z Universitateą Krajowa 2:0.

Jedynym polskim zespołem, który poniósł porażkę w czwartek jest Legia Warszawa. "Wojskowi" przy Łazienkowskiej przegrali z Samsunsporem 0:1.

