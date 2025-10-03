Rewolucja w Orlen Basket Lidze. Rozpocznie się od mocnego uderzenia

Koszykówkę w wydaniu PLK będzie teraz można oglądać na okrągło. A będzie na co patrzeć, bo sportowo zapowiada się to wszystko wyśmienicie. – Rozpoczynający się sezon ma trzech wielkich faworytów: mistrza Polski Legię, uczestnika Euroligi Śląsk Wrocław i Anwil Włocławek – wylicza komentator Polsatu Sport Adam Romański, zachęcając przy okazji do obejrzenia Magazynu Koszykarskiego, gdzie wspólnie z Tomaszem Jankowskim postawili swoje typy na sezon 25/26.

Śląsk faworytem. Z kilku powodów

Zdaniem naszego eksperta ligę wygra Śląsk. Dlaczego? – Jest najsilniejszy, po prostu – uważa Romański. – Po obejrzeniu sparingów uważam, że wygra Śląsk przed Anwilem i Legią. Śląsk, dlatego że mądrze przebudował skład. Atutem tej drużyny jest też Ainars Bagatskis, trener z Łotwy, który kiedyś pracował w czterech klubach startujących w Eurolidze. Zebrał doświadczenie na tym najwyższym poziomie. Już pierwszy wygrany przez Śląsk mecz w tegorocznej edycji Euroligi pokazał, że Bagatskis prowadzi zespół silną ręką.

- Poza tym Śląsk nie ma zawodnika, który miałby więcej niż 30 lat. Najstarszy Jakub Nizioł ma 29 lat. Dzięki temu Śląsk gra szybko, widowiskowo i skutecznie – dodaje Romański.

Głodny sukcesu. Oni będą gwiazdami Śląska

Siłą Śląska w tym sezonie powinny być gwiazdy. Jest ich tam kilka. Choćby Kadre Gray, rozgrywający z Kanady. Kiedyś grał w polskiej lidze, w GTK Gliwice, a teraz wraca i może być liderem Śląska. Kluczowym zawodnikiem faworyta do wygrania ligi powinien być też wspomniany Nizioł. – Reprezentant Polski miał nieudany zeszły rok, więc teraz jest głodny sukcesu. A jak mówimy o ważnych dla Śląska zawodnikach, to trzeba też wspomnieć Stefana Djordjevica. Przełomem dla Serba okazał się transfer do Arki Gdynia, a teraz napędza drużynę Śląska. Oczywiście tam jest więcej dobrych zawodników i na tym też polega siła tego zespołu.

Cała Polska patrzy na Śląsk w Eurolidze

Śląsk przystąpi do rozgrywek Orlen Basket Ligi podbudowany inauguracją Euroligi i wygraną 95:85 z Neptunasem Kłajpeda. Śląsk już wyrównał ubiegłoroczny wynik Trefla Sopot, który wygrał 1 mecz, a 17 przegrał. Śląsk na razie ma bilans 1-0. I oby go poprawił, bo sukces w Europie niewątpliwie przełoży się na popularność koszykówki. Właściwie, to jest coś, czego brakuje, żeby ta dyscyplina odrodziła się u nas w pełni i stanęła w jednym szeregu z siatką. Śląsk wygrywający w Eurolidze może porwać tłumy.

Pół kadry w Orlen Basket Lidze

Wiemy, kto będzie siłą Śląska, a siłą całej ligi powinni być reprezentanci Polski, którzy odnieśli w tym roku kolejny sukces zajmując szóste miejsce w Eurobaskecie. W Orlen Basket Lidze gra połowa kadry Biało-Czerwonych: Andrzej Pluta w Legii Warszawa, Kamil Łączyński w AMW Arce Gdynia, Tomasz Gielo i Przemysław Żołnierewicz w Kingu Szczecin, Szymon Zapała w Energa Treflu Sopot i Michał Michalak w Anwilu. – A już w drugiej kolejce będziemy mieli mecz ze smaczkiem, bo Kamil Łączyński związany dotąd z Anwilem przyjedzie do Włocławka z Arką. To interesująca historia, a samo spotkanie zapowiada się ciekawie – zauważa Romański.

W PLK w tym sezonie zobaczymy jednak wielu dobrych zawodników. A taką dużą gwiazdą powinien być 38-letni A.J Slaughter, który po wielu latach sukcesów w lidze hiszpańskiej związał się z Anwilem. Slaughter to również wielokrotny reprezentant Polski.

Rewanż za finał. To będzie hit pierwszej kolejki

Hitem inauguracji będzie mecz Legii ze Startem. To rewanż za ubiegłoroczny finał. Wtedy wygrała Legia, ale teraz wszystko jest możliwe. Start na Legii wygrał kilka dni temu Superpuchar. Legia przegrała półfinał z Treflem, a Start wygrał z Treflem w finale.

Dodajmy, że tym sezonie mecze PLK skomentują Adam Romański i Tomasz Jankowski. To będzie ta pierwsza para Orlen Basket Ligi. A poza tym usłyszymy Marcin Murasa, Radosława Spiaka i ekpertów Marka Łukomskiego i Łukasza Wiśniewskiego.

Terminarz i plan transmisji pierwszej kolejki Orlen Basket Ligi:

03.10.2025: Zastal Zielona Góra - Górnik Zamek Książ Wałbrzych; godz. 17:50, Polsat Sport Extra 4

03.10.2025: Legia Warszawa - PGE Start Lublin; godz. 20:05, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 4

04.10.2025: MKS Dąbrowa Górnicza - Energa Czarni Słupsk; godz. 14:50, Polsat Sport Extra 4

04.10.2025: Energa Trefl Sopot - WKS Śląsk Wrocław; godz. 17:20, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 4

04.10.2025: Miasto Szkła Krosno - Dziki Warszawa; godz. 19:50, Polsat Sport Extra 4

05.10.2025: AMW Arka Gdynia - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski; godz. 12:20, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 4

05.10.2025: Arriva Polski Cukier Toruń - King Szczecin; godz. 17:20, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 4

06.10.2025: Anwil Włocławek - Tauron GKT Gliwice; godz. 17:50, Polsat Sport Extra 4

Transmisje ze wszystkich meczów dostępne również na platformie Polsat Box Go.