Rywale byli bez szans! Wysokie zwycięstwo Legii

Goście nieźle weszli w to spotkanie i po rzutach wolnych Tevina Macka prowadzili pięcioma punktami. Dość szybko Andrzej Pluta wraz z Michałem Kolendą całkowicie zmieniali sytuację. Jordan Wright próbował na to odpowiadać, ale w tym momencie to było za mało. Świetnie prezentował się też Shane Hunter, a Pluta ustalił wynik po 10 minutach na 26:19.

ZOBACZ TAKŻE: Grali rywale polskiej drużyny. Klub kapitana reprezentacji ze zwycięstwem

W drugiej kwarcie Legia jeszcze bardziej powiększała przewagę - po serii 9:0 i rzucie wolnym Kolendy różnica wzrosła aż do 15 punktów. Wright i Mack nie byli teraz w stanie zmienić rezultatu. M. in. dzięki rzutom wolnym Pluty pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:32.

Po przerwie swoją grę pokazali Elijah Hawkins i Bryan Griffin, a zespół trenera Wojciecha Kamińskiego zbliżył się na 10 punktów. Trójkami odpowiadał na to Jayvon Graves, a nieźle prezentował się też Matthias Tass. To wszystko sprawiało, że drużyna z Warszawy całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach było 70:47.

Ostatnia kwarta niczego nie zmieniła, bo PGE Start nie był w stanie odrobić takich strat. W końcówce za to dobrze swoje minuty wykorzystali młodzi zawodnicy gospodarzy: Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski. Ostatecznie Legia zwyciężyła 90:68.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jayvon Graves, który do 16 punktów dołożył 7 zbiórek i 6 asyst. Tevin Mack zanotował dla gości 18 punktów i 5 asyst.

Legia Warszawa - PGE Start Lublin 90:68 (26:19, 19:13, 25:15, 20:21)

Legia Warszawa: Jayvon Graves 16, Shane Hunter 16, Michał Kolenda 14, Andrzej Pluta 13, Matthias Tass 8, Ben Shungu 8, Ojars Silins 6, Dawid Niedziałkowski 4, Carl Ponsar 3, Maksymilian Wilczek 2, Błażej Czapla 0

PGE Start Lublin: Tevin Mack 18, Jordan Wright 12, Bryan Griffin 11, Michał Krasuski 8, Elijah Hawkins 7, Trevian Tennyson 7, Bartłomiej Pelczar 3, Quincy Ford 2, Filip Put 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl