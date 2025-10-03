Sabalenka i Djoković na randce. Pochwaliła się tym w sieci

Aryna Sabalenka po trumfie w US Open postanowiła nie brać udziału w kolejnych imprezach m.in. zmaganiach WTA 1000 w Pekinie. Wszystko z powodu kontuzji.

Swój urlop tenisistka postanowiła spędzić w Grecji - publikowała stamtąd wiele zdjęć w swoich mediach społecznościowych.

W jednym z postów na Instagramie liderka rankingu WTA pochwaliła się, że była na podwójnej randce. Wraz z nią był jej partner Georgios Frangulis, z którym spotyka się od ponad roku. Drugą parę stanowili Novak Djoković i jego żona - Jelena.

"Wymarzona podwójna randka" - napisała Sabalenka, dołączając do tego kilka zdjęć ze wspólnie spędzonego wieczoru.

Warto dodać, że Białorusinka i Serb od dawna mają ze sobą dobry kontakt i często wspólnie spędzają czas.

Sabalenka jednak już niebawem wróci na kort, powinniśmy zobaczyć ją już w Wuhan na kolejnej imprezie z cyklu WTA 1000. Zawodniczka w zeszłym roku okazała się tam najlepsza.

