Sabalenka i Djoković na randce. Pochwaliła się tym w sieci
Aryna Sabalenka nie bierze udziału w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Białorusinka ostatnio spędzała czas w inny sposób - w mediach społecznościowych pochwaliła się, że podczas urlopu w Grecji była ze swoim partnerem na podwójnej randce z Novakiem Djokoviciem i jego żoną Jeleną.
Aryna Sabalenka po trumfie w US Open postanowiła nie brać udziału w kolejnych imprezach m.in. zmaganiach WTA 1000 w Pekinie. Wszystko z powodu kontuzji.
Swój urlop tenisistka postanowiła spędzić w Grecji - publikowała stamtąd wiele zdjęć w swoich mediach społecznościowych.
W jednym z postów na Instagramie liderka rankingu WTA pochwaliła się, że była na podwójnej randce. Wraz z nią był jej partner Georgios Frangulis, z którym spotyka się od ponad roku. Drugą parę stanowili Novak Djoković i jego żona - Jelena.
"Wymarzona podwójna randka" - napisała Sabalenka, dołączając do tego kilka zdjęć ze wspólnie spędzonego wieczoru.
Warto dodać, że Białorusinka i Serb od dawna mają ze sobą dobry kontakt i często wspólnie spędzają czas.
Sabalenka jednak już niebawem wróci na kort, powinniśmy zobaczyć ją już w Wuhan na kolejnej imprezie z cyklu WTA 1000. Zawodniczka w zeszłym roku okazała się tam najlepsza.Przejdź na Polsatsport.pl