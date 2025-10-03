Skoki na 270 m na MŚ w Planicy? Szalony pomysł coraz bliżej realizacji

Do tej pory maksymalna dopuszczalna różnica wysokości między najazdem a miejscem lądowania wynosi 135 m. Według nowych zasad ma się ona wydłużyć do 140 m. Dzięki temu skoczkowie mogliby osiągać jeszcze dłuższe odległości na tzw. "mamutach". Na słynnej Letalnicy mogłoby to być nawet 270 m.

- Jesteśmy w fazie koordynacji z ministerstwem sportu. Po zatwierdzeniu inwestycji nastąpią kolejne kroki. Jeszcze w tym roku wykonany zostanie projekt koncepcyjny i obliczenia krzywej, a następnie wystąpimy o uzyskanie pozwolenia na budowę. Do końca przyszłego roku ogłosilibyśmy przetarg na realizację inwestycji, latem 2027 roku rozpoczęlibyśmy budowę, aby przygotować obiekt na mistrzostwa świata w 2028 roku - powiedział Jelko Gros, słoweński działacz, cytowany przez portal skijumping.pl.

XXX Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2028 po raz ósmy w historii odbędą się w Planicy. Po raz pierwszy w czempionacie wezmą udział również kobiety.

KP, Polsat Sport