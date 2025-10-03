Sukces, walka, radość. Tak siatkarze reprezentacji Polski podsumowali sezon

Choć nie wywalczyli złota, to do Polski i tak wrócili z podniesionymi głowami. Polacy utrzymali miejsce w ścisłej światowej czołówce i zostali świeżo upieczonymi brązowymi medalistami mistrzostw świata w siatkówce. To pierwszy taki medal w historii.

Dla Biało-Czerwonych to już szósty krążek MŚ, z czego piąty zdobyty w XXI wieku. Reprezentacja Polski trzykrotnie triumfowała z czempionacie (1974, 2014, 2018), a dwukrotnie zajęła drugie miejsce (2006, 2022).

Co więcej, w tym roku Polacy wygrali Ligę Narodów. To było drugie zwycięstwo ekipy Nikoli Grbicia w tych rozgrywkach. Poprzednio triumfowali w niej w 2023 roku.

Biało-Czerwoni wrócili do Polski 30 września. Brązowi medaliści MŚ znaleźli chwilę, by podsumować ostatnie kilka miesięcy. Co powiedzieli? Sprawdźcie sami!

Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. Aż 10 z 14 brązowych medalistów MŚ zagra w PlusLidze. Nowy sezon rozpoczną się 21 października.

KP, Polsat Sport