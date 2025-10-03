Sukces, walka, radość. Tak siatkarze reprezentacji Polski podsumowali sezon
Sezon reprezentacyjny w siatkówce dobiegł końca. Już niedługo zawodnicy rozjadą się do swoich klubów, by przygotować się do startu rozgrywek ligowych. Zanim to jednak nastąpi, brązowi medaliści mistrzostw świata znaleźli chwilę, by podsumować ostatnie cztery miesiące. Co powiedzieli?
Choć nie wywalczyli złota, to do Polski i tak wrócili z podniesionymi głowami. Polacy utrzymali miejsce w ścisłej światowej czołówce i zostali świeżo upieczonymi brązowymi medalistami mistrzostw świata w siatkówce. To pierwszy taki medal w historii.
Dla Biało-Czerwonych to już szósty krążek MŚ, z czego piąty zdobyty w XXI wieku. Reprezentacja Polski trzykrotnie triumfowała z czempionacie (1974, 2014, 2018), a dwukrotnie zajęła drugie miejsce (2006, 2022).
Co więcej, w tym roku Polacy wygrali Ligę Narodów. To było drugie zwycięstwo ekipy Nikoli Grbicia w tych rozgrywkach. Poprzednio triumfowali w niej w 2023 roku.
Biało-Czerwoni wrócili do Polski 30 września. Brązowi medaliści MŚ znaleźli chwilę, by podsumować ostatnie kilka miesięcy. Co powiedzieli? Sprawdźcie sami!
Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. Aż 10 z 14 brązowych medalistów MŚ zagra w PlusLidze. Nowy sezon rozpoczną się 21 października.Przejdź na Polsatsport.pl