Świetna informacja po czwartkowych meczach! Tak wygląda sytuacja Polski w rankingu UEFA

Rozpoczęty w czwartek 2 października sezon Ligi Konferencji na pewno będzie wyjątkowy dla polskich kibiców. W najmłodszym europejskim pucharze rywalizują bowiem aż cztery ekipy znad Wisły: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Już w pierwszej kolejce LK zespoły z PKO BP Ekstraklasy zaprezentowały się bardzo dobrze. Lech Poznań pokonał Rapid Wiedeń 4:1, Jagiellonia Białystok wygrała z Hamrunem Spartans 1:0, a Raków Częstochowa z Universitateą Krajowa 2:0. Jedyną porażkę poniosła Legia, przegrywając z Samsunsporem 0:1.

Dzięki trzem triumfom sytuacja Polski w ligowym rankingu UEFA zdecydowanie się polepszyła. Zdobyliśmy bowiem 1,5 pkt (z dwóch możliwych). To oznacza, że wyprzedziliśmy Danię i obecnie plasujemy się na 13. miejscu. Co więcej, jeżeli nasze drużyny nadal będą dobrze prezentować się na arenie międzynarodowej, to mamy sporą szansę na awans na 11. lokatę. Do Norwegii (12. miejsce) tracimy 0,212 pkt a do Grecji (11. miejsce) - 0,937 pkt.

Co dają wyższe lokaty w krajowym rankingu UEFA? Im wyżej się znajdziemy, tym prawdopodobniej więcej polskich drużyn zagra w europejskich pucharach. 13. miejsce daje mistrzowi Polski start w eliminacjach Ligi Mistrzów od czwartej rundy. Natomiast 12. i 11. lokaty pozwalają zdobywcy Pucharu Polski grać w eliminacjach Ligi Europy od czwartej rundy i gwarantują trzeciej drużynie PKO BP Ekstraklasy grę w eliminacjach LE od drugiej rundy.

AA, Polsat Sport