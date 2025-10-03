Trzy zwycięstwa i jedna porażka. Gdzie obejrzeć powtórki meczów polskich drużyn w LK?

W czwartek 3 października rozegrana została pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Swoje mecze rozegrały cztery polskie drużyny, które w tym sezonie rywalizują o najmłodszy z europejskich pucharów. Co więcej, kibice znad Wisły mogli cieszyć się aż z trzech triumfów drużyn z PKO BP Ekstraklasy.

Lech Poznań pokonał Rapid Wiedeń 4:1, Jagiellonia Białystok wygrała z Hamrunem Spartans 1:0, a Raków Częstochowa z Universitateą Krajowa 2:0. Jedyną polską drużyną, która doznała porażki była Legia Warszawa. "Wojskowi" przegrali z Samsunsporem 0:1.

Chociaż mecze odbyły się w czwartek, to związane z nimi emocje nadal nie opadły. Poniżej prezentujemy piątkowy plan transmisji powtórek meczów polskich drużyn w pierwszej kolejce Ligi Konferencji.

Plan transmisji (3 października):

Legia Warszawa - Samsunspor FC, godzina 16:00, Polsat Sport 1

Lech Poznań - SK Rapid, godzina 18:00, Polsat Sport 1

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans F.C., 22:30, Polsat Sport 1

Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa, godzina 0:30, Polsat Sport 1

Transmisje dostępne również na platformie Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport