Trzy zwycięstwa i jedna porażka. Gdzie obejrzeć powtórki meczów polskich drużyn w LK?
Za nami pierwsze mecze polskich drużyn w tej edycji Ligi Konferencji. Po zwycięstwa sięgnęły: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Porażkę poniosła natomiast Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć powtórki "polskich" meczów europejskiego pucharu?
W czwartek 3 października rozegrana została pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Swoje mecze rozegrały cztery polskie drużyny, które w tym sezonie rywalizują o najmłodszy z europejskich pucharów. Co więcej, kibice znad Wisły mogli cieszyć się aż z trzech triumfów drużyn z PKO BP Ekstraklasy.
ZOBACZ TAKŻE: Polskie kluby zachwyciły w Europie! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
Lech Poznań pokonał Rapid Wiedeń 4:1, Jagiellonia Białystok wygrała z Hamrunem Spartans 1:0, a Raków Częstochowa z Universitateą Krajowa 2:0. Jedyną polską drużyną, która doznała porażki była Legia Warszawa. "Wojskowi" przegrali z Samsunsporem 0:1.
Chociaż mecze odbyły się w czwartek, to związane z nimi emocje nadal nie opadły. Poniżej prezentujemy piątkowy plan transmisji powtórek meczów polskich drużyn w pierwszej kolejce Ligi Konferencji.
Plan transmisji (3 października):
Legia Warszawa - Samsunspor FC, godzina 16:00, Polsat Sport 1
Lech Poznań - SK Rapid, godzina 18:00, Polsat Sport 1
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans F.C., 22:30, Polsat Sport 1
Raków Częstochowa - Universitatea Krajowa, godzina 0:30, Polsat Sport 1
Transmisje dostępne również na platformie Polsat Box Go.
