Udany debiut i trafiony wynik. Marek Magiera skomentował zwycięstwo Rakowa w LK

Piłka nożna

Marek Magiera zadebiutował w roli komentatora telewizyjnego Rakowa Częstochowa. Ekipa spod Jasnej Góry wygrała w Sosnowcu z Universitatea Craiova 2:0. Kto był bohaterem tego meczu i jak drużyna Marka Papszuna poradzi sobie w kolejnych meczach? O tym ekspert Polsatu Sport opowiedział w rozmowie z Igorem Marczakiem.

fot. Cyfrasport
Marek Magiera skomentował zwycięstwo Rakowa w LK.
  • Raków Częstochowa rozpoczął Ligę Konferencji zwycięstwem nad Universitatea Craiova 2:0
  • Tomasz Pieńko i Oskar Repka zdobyli bramki dla Rakowa
  • Marek Magiera, komentując mecz, wytypował innych "MVP" niż strzelcy bramek
  • Magiera wyraził nadzieję na dobrą rundę wiosenną i bez straty gola do grudnia
  • Marcin Kalita pochwalił bramkarza Craiovy, Pawła Isenkę
  • Kolejnym rywalem Rakowa w Lidze Konferencji będzie Sigma Ołomuniec

Raków Częstochowa zwycięstwem rozpoczął rozgrywki Ligi Konferencji w tym sezonie. "Medaliki" pokonały w Sosnowcu 2:0 zespół Universitatea Craiova. Dokładny wynik tego meczu udało się wytypować Markowi Magierze, debiutującemu w roli telewizyjnego komentatora Rakowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek za sterami wielkiego klubu w Polsce?! Mamy jasne stanowisko! "Święte przekonanie"

 

Bramki w tym spotkaniu zdobyli Tomasz Pieńko i Oskar Repka. Mimo to Magiera, na co dzień specjalizujący się w siatkówce, wytypował innych "MVP". 

 

- Mam nadzieję, ze to nie jesień, ale wiosna, będzie nasza. Start Rakowa kapitalny. Wróżymy dalej? Bez straty gola do grudnia. Zawodnik meczu? Dla mnie albo Amorin albo Ameyaw - skomentował "na gorąco" Magiera. 

 

Nie tylko Raków został doceniony przez ekspertów Polsatu Sport. Drugi z komentatorów, Marcin Kalita, docenił postawę bramkarza rywali, Pawła Isenki.

 

- Bramkarz Craiovy to najbardziej zapracowany piłkarz tej drużyny. Dobre recenzje o nim się potwierdziły, ale to jedyne, co dobrego się potwierdziło o tym klubie. Przede wszystkim chwalmy gospodarzy, bo jest za co. To, że nie ma jednego bohatera, to też jest ważne. Tu kilku piłkarzy stanęło na wysokości zadania - dodał Kalita.

 

 

Kolejnym przeciwnikiem Rakowa w Lidze Konferencji będzie Sigma Ołomuniec. Spotkanie odbędzie się 23 października.

KP, Polsat Sport
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
