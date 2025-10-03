Udany debiut i trafiony wynik. Marek Magiera skomentował zwycięstwo Rakowa w LK

Raków Częstochowa zwycięstwem rozpoczął rozgrywki Ligi Konferencji w tym sezonie. "Medaliki" pokonały w Sosnowcu 2:0 zespół Universitatea Craiova. Dokładny wynik tego meczu udało się wytypować Markowi Magierze, debiutującemu w roli telewizyjnego komentatora Rakowa.

Bramki w tym spotkaniu zdobyli Tomasz Pieńko i Oskar Repka. Mimo to Magiera, na co dzień specjalizujący się w siatkówce, wytypował innych "MVP".

- Mam nadzieję, ze to nie jesień, ale wiosna, będzie nasza. Start Rakowa kapitalny. Wróżymy dalej? Bez straty gola do grudnia. Zawodnik meczu? Dla mnie albo Amorin albo Ameyaw - skomentował "na gorąco" Magiera.

Nie tylko Raków został doceniony przez ekspertów Polsatu Sport. Drugi z komentatorów, Marcin Kalita, docenił postawę bramkarza rywali, Pawła Isenki.

- Bramkarz Craiovy to najbardziej zapracowany piłkarz tej drużyny. Dobre recenzje o nim się potwierdziły, ale to jedyne, co dobrego się potwierdziło o tym klubie. Przede wszystkim chwalmy gospodarzy, bo jest za co. To, że nie ma jednego bohatera, to też jest ważne. Tu kilku piłkarzy stanęło na wysokości zadania - dodał Kalita.

Kolejnym przeciwnikiem Rakowa w Lidze Konferencji będzie Sigma Ołomuniec. Spotkanie odbędzie się 23 października.

