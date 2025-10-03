Wisła znów bez zwycięstwa. Remis na inaugurację kolejki

W Lechii zabrakło pauzującego za kartki Camilo Meny oraz kontuzjowanego Iwana Żelizko. W Wiśle nie zagrali za to Wiktor Nowak i Jime.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek za sterami wielkiego klubu w Polsce?! Mamy jasne stanowisko! "Święte przekonanie"

Od początku przewagę osiągnęli gospodarze. W 16. minucie Aleksandar Cirkovic sprytnie przymierzył z dystansu pod poprzeczkę, ale Rafał Leszczyński z trudem obronił to uderzenie. W 22. minucie serbski skrzydłowy ponownie znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak jego uderzenie zostało zablokowane przez Marcusa Haglinda-Sangre.

W 29. minucie biało-zieloni dopięli swego. Po dalekim wrzucie z autu Matusa Vojtko przyjezdni nie byli w stanie wybić z piłki z własnego pola karnego, dopadł do niej Kacper Sezonienko i strzałem z 11 metrów dał swojej drużynie prowadzenie.

Do przerwy płocczanie nie zagrozili bramce Lechii, nie oddali też celnego strzału. Tymczasem już pierwsza akcja w drugiej połowie przyniosła zawodnikom beniaminka powodzenie. W 49. minucie Dani Pacheco trafił z 20 metrów lewą nogą z woleja w poprzeczkę, piłka spadła na głowę Marcina Kamińskiego, który z siedmiu metrów skierował ją do siatki.

Przyjezdni, którzy po przerwie prezentowali się zdecydowanie lepiej, mogli nawet objąć prowadzenie. W 59. minucie pogubiła się gdańska defensywa, jednak Matej Rodin zdołał zablokować Deni Jurica.

Do końca piłkarze obu zespołów nie zdołali wypracować sobie dogodnych sytuacji i mecz zakończył się remisem.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Kacper Sezonienko (29), 1:1 Marcin Kamiński (49)

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Bartłomiej Kłudka, Matej Rodin, Maksym Diaczuk, Matus Vojtko - Kacper Sezonienko, Tomasz Neugebauer, Rifet Kapic, Dawid Kurminowski, Aleksandar Cirkovic (83. Bohdan Wjunnyk) - Tomas Bobcek

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Andrias Edmundsson - Zan Rogelj, Dominik Kun, Dani Pacheco (83. Nemanja Mijuskovic), Matchoi Djalo (61. Kevin Custovic), Bojan Nastic (61. Quentin Lecoeuche) - Iban Salvador (61. Krystian Pomorski), Deni Juric (74. Łukasz Sekulski)

Żółte kartki - Lechia Gdańsk: Kacper Sezonienko. Wisła Płock: Iban Salvador, Deni Juric

Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów: 11 180

KP, PAP